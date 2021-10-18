Після прийому у лікаря пацієнтам надходитиме повідомлення про те, скільки держава за них заплатила

Після прийому у лікаря пацієнтам надходитиме повідомлення про те, скільки держава за них заплатила

Пост-чеки у СМС будуть надходити людям наприкінці місяця.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ має намір впровадити таку систему надання медичної допомоги громадянам, щоби після відвідування лікаря кожен пацієнт отримував повідомлення з зазначеною сумою, яку держава заплатила за консультацію.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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Міністр зазначив, що кожен прийом пацієнта потрібно вносити до електронної системи охорони здоров’я задля офіційної звітності.

"Для того, щоб була офіційна звітність вся і Національна служба здоров’я здійснила платежі, потрібно кожен прийом хворого внести в електронну систему охорони здоров’я", - сказав Ляшко.

Він також повідомив, що у МОЗ ще вдосконалюють систему.

"Коли людина звернулася або до сімейного лікаря, або в госпіталь, їй наприкінці місяця прийде на телефон смс, що ваше звернення коштувало для держави стільки-то коштів, які держава оплатила", – плавідомив Віктор Ляшко.

На думку міністра, завдяки цьому українці розумітимуть, що покриває держава та які ризики страхує для здоров’я людини, яка сплачує всі податки.

Також очільник МОЗ нагадав українцям, що навіть попри повну вакцинацію, всі громадяни мусять дотримуватися маскового режиму, оскільки в країні "досить мала кількість щеплених осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами".

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