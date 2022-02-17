Пити каву щодня: корисно чи шкідливо?

Скористайтеся всіма перевагами кави для здоров'я.

Кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Насправді навіть деякі з довгожителів у всьому світі п'ють каву кожен день, щоб підтримувати себе в тонусі.

Однак, це не просто напій, який піднімає вас з ліжка вранці. Кава має безліч переваг для здоров'я, починаючи від негайного підвищення енергії і закінчуючи довгостроковою профілактикою та лікуванням захворювань.

Кава — один із найкращих напоїв, що уповільнюють процес старіння. І щоб повною мірою скористатися його омолоджуючими перевагами для здоров'я, найкращий вид кави — чорна.

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Користь для здоров'я чорної кави

Регулярне вживання кави допомагає знизити ризик серцевих захворювань та діабету 2 типу. Кава також допомагає вам боротися із віковими дегенеративними захворюваннями.

Згідно з оглядом Журналу хвороби Альцгеймера, вживання кави також пов'язане з нижчим ризиком розвитку деменції та хвороби Альцгеймера у людей похилого віку та хвороби Паркінсона в іншому огляді.

Чотири причини почати щодня випивати склянку води з чашкою кофе / Pexels

Кава з добавками

Якщо ви любите каву з вершками та цукром, ви не самотні. Але дослідження показують, що споживання надто великої кількості цукру негативно впливає на ваше здоров'я. Через це ви можете зрештою звести нанівець деякі природні переваги кави для здоров'я.

Дослідження показують, що споживання занадто великої кількості цукру з часом може призвести до швидшого старіння шкіри, викликати запалення, збільшити ризик розвитку діабету 2 типу та збільшити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Велике дослідження 430 тис. осіб, опубліковане в International Journal of Cancer, також показало, що вживання дуже великої кількості доданого цукру було пов'язане зі збільшенням раку кишечника та стравоходу.

І, нарешті, споживання великої кількості доданого цукру з часом пов'язане з прискоренням процесу клітинного старіння.

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Кава на винос

Якщо ви затятий кавоман, не біда. Вживання чорної кави в міру дорослішання може дати вам довгий перелік переваг і стати частиною здорового способу життя.

Однак якщо ви любите каву, але п'єте її виключно з добавками, це позначиться на здоров'ї.

Вам потрібно зменшити споживання доданого цукру, щоб ви могли насолоджуватися всіма перевагами, які може дати кава.