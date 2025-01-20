Пивний живіт: причини появи та як його позбутися

Пивний живіт – це накопичення вісцерального жиру в животі (у черевній зоні). Найчастіше від цієї проблеми страждають чоловіки, однак у жінок він також може бути.

У разі пивного живота жир поширюється в черевній порожнині і оточує там внутрішні органи, тому в кінцевому результаті печінка, кишківник і навіть серце можуть покриватися товстими шарами жиру.

Причини появи пивного живота

Попри стереотипи, не лише пиво провокує появу пивного живота. Це не залежить від регулярного вживання цього та інших видів алкогольних напоїв. Причиною є одномоментне споживання великої кількості висококалорійної їжі.

У списку особливо небезпечної їжі: перероблені м’ясні продукти (ковбаси, сосиски), фаст-фуд, шкідливі закуски (чіпси, сухарики), солодощі, випічка, газовані солодкі та несолодкі, алкогольні напої.

Наступні поради допоможуть вам позбутися пивного живота

Приймайте більше клітковини. Водночас не забувайте пити воду

Приймати їжу слід повільно

Вживайте менше шкідливих для здоров’я вуглеводів: солодощів, безалкогольних напоїв, тістечок, макаронів з білої муки, білого хліба.

Їжте більше здорової їжі: овочів, салатів, фруктів, горіхів і насіння, бобових, цільних зерен

Не їжте нічого пізно вночі

Припиніть перекушувати і дотримуйтеся основних прийомів їжі

Спробуйте інтервальне харчування

Не пийте підсолоджені напої або фруктові соки

Утримайтеся від алкоголю, оскільки він містить багато калорій і до того ж розпалює апетит

Раніше ми писали, кому категорично заборонено вживати морську капусту. Більше про це читайте у новині.

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