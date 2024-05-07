Пізно лягати спати шкідливо: науковці поділилися результатами нового дослідження

Вчені впевнені, що наші звички щодо сну не лише погіршують самопочуття, але й можуть серйозно вплинути на здоров'я, зокрема, на стан серця.

Як пише express, недосипання через те, що людина пізно лягає спати, призводить до вкрай негативних результатів.

У спеціальному дослідженні взяли участь 35 здорових жінок, які зазвичай спали 7-8 годин на ніч. На період проведення експерименту їх попросили лягати спати на півтори години пізніше. Вже через півтора місяці, каже репортерка з охорони здоров'я Фіона Каллінгем, через регулярне недосипання клітини, що містяться у кровоносних судинах, почали піддаватися шкідливому впливу окислювачів.

Відбувається це, на думку науковців, через депривіацію (психічний стан, коли суб'єкт не має змоги задовольняти деякі свої основні психічні потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу) сну. Клітини не втигають активувати антиоксидантні реакції, щоб очиститися від шкідливих молекул.

Зрештою відбувається запалення цих клітин, вони стають дисфункційними. А це, кажуть лікарі, вже є ранньою стадією серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, що на сьогодні саме серцево-судинні захворювання є однією з основних причин ранньої смерті. Виявилося, що існують певні фактори, які підвищують ризик появи проблем із серцем. До них лікарі відносили неправильне харчування, недостатня кількість чи регулярність фізичних вправ, генетика. Наразі також до цього переліку можна додати пізнє засипання і брак сну.

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