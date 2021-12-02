Побічні ефекти вживання апельсинового соку, згідно з науковими даними

Чи такий корисний стакан апельсинового соку? Чи варто пити його на сніданок?

Вітамін С дійсно зміцнює імунітет і підтримує здоров’я шкіри, але його щоденного вживання може завдати шкоди організму.

Апельсиновий сік все ще вважають більш здоровим варіантом, ніж інші солодкі напої, тому що він виготовлений з фруктів, але це не так. Хоча цукор у 100% фруктових соках є натуральним, а не доданим, як у підсолоджених цукром напоях, ваш організм переробляє і реагує на нього, по суті, однаково. Ба більше, апельсиновий сік часто містить так само багато цукру і калорій.

Цей напій, безумовно, є хорошим і чудовим джерелом кількох необхідних поживних речовин. Один стакан апельсинового соку - це 80-100% добової норми вітаміну С (залежно від виробника напою),

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Стакан апельсинового соку містить: 10 % калію, 15 % тіаміну та 15 % фолієвої кислоти разом із поліфенолами та іншими фітохімічними речовинами, однак він має деякі не дуже корисні якості, як-от 24 грами цукру.

Вчені прийшли до висновку, що хоча фруктові соки не такі шкідливі, як солодкі напої, вони, безумовно, не такі корисні, як цілі фрукти.

Завдяки концентрації корисних мікроелементів, насправді є певні переваги, але побічні ефекти також присутні. Про них - нижче.

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Ви наберете вагу

Згідно з дослідженням JAMA, апельсиновий сік без насичених і сповільнюючих травлення поживних речовин, таких як клітковина, здорові жири або білок, може викликати підвищення і збій рівня цукру в крові, що може призвести до збільшення ваги так само, як і газована вода.

Насправді, дослідження Nutrition & Diabetes показало, що, коли учасникам давали апельсиновий сік 3 рази на день між прийомами їжі, вони виявили, що вживання напою збільшило кількість жиру в організмі та знизило чутливість до інсуліну лише за чотири тижні. Тож якщо ви дійсно хочете пити апельсиновий сік, принаймні робіть це під час їжі, щоб інші продукти могли допомогти уповільнити перетравлення цукру.

Інше дослідження, що тривало чотири роки показало, що збільшення споживання фруктового соку пов’язане зі збільшенням ваги на 400 г. А ті, хто збільшив споживання плодів апельсину, зменшили вагу на 500 г на рік.

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Ви можете збільшити ризик розвитку діабету 2 типу

Результати дослідження BMJ у 2013 році за участю понад 180 тис. учасників, яке проводилося протягом 24 років, показали, що щоденне вживання порції фруктового соку щодня пов’язане з підвищенням ризику розвитку діабету на 21%, тоді як більша кількість цільних фруктів споживання було значно пов'язане з на 23% нижчим ризиком діабету 2 типу.

Справа в тому, що процеси віджимання соку призводять до зниження вмісту корисних фітохімічних речовин і харчових волокон. Крім того, сокова рідина засвоюється швидше і призводять до більш різких змін після вживання в їжу рівня цукру в крові та інсуліну, ніж тверді цілі фрукти.

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Ви можете захистити свій мозок

У неврологічному дослідженні 2019 року, порівняно з менш ніж однією порцією на місяць, щоденне споживання апельсинового соку було пов’язано зі значно нижчими шансами поганої суб’єктивної когнітивної функції. Дослідники припустили, що високий вміст антиоксидантів і біологічно активних речовин (включаючи вітаміни, мінерали та поліфеноли) у приблизно 100% фруктових соках позитивно впливає на функції мозку.

Знизити артеріальний тиск

Дослідження в American Journal of Clinical Nutrition довело, що після вживання двох тсаканів апельсинового соку щодня протягом місяця кров’яний тиск чоловіків із зайвою вагою знижувався. Дослідники вважають, що переваги можуть бути пов’язані з гесперидином - основним поліфенолом в апельсиновому соку, який, як було показано, діє у протизапальній та антиатерогенній ролі.

Підтримка здоров’я серця

Когортне дослідження показало, що учасники, які випивали понад половину стакану апельсинового соку на день протягом 20 років, менше скаржилися на гіпертонію — передвісника серцево-судинних захворювань.

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