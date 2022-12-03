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Подбайте про здоров'я: як підготуватися до знеструмлення

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Подбайте про здоров'я: як підготуватися до знеструмлення

Фото: Associated Press

В умовах нестабільного зв’язку та Інтернету не завжди можна викликати «швидку» чи сконтактувати з лікарем.

Що потрібно зробити, щоб бути підготовленими та не панікувати в разі, якщо під час блекауту вам знадобиться медична допомога.

У Міністерстві охорони здоров'я зібрали для вас кілька порад.

  • Якщо ви чи ваші діти потребуєте регулярного приймання ліків – купіть їх із запасом на декілька місяців.
  • Подбайте про запас батарейок для ваших лікувальних гаджетів (слухові апарати, портативні небулайзери). Якщо ви користуєтесь окулярами або лінзами, придбайте запасні.
  • Якщо лікування потребує електроенергії (наприклад, небулайзер), обговоріть із лікарем альтернативи на випадок кризи.
  • Дізнайтесь, де найближча до вас лікарня, перепишіть її адресу на листок. Закачайте в телефон офлайн карти, щоб знайти її за потреби, або ще краще –  сходіть туди, щоб вивчити дорогу.
  • Якщо ви не можете дійти до лікарні пішки, а машини в родині немає – познайомтесь із сусідами, поговоріть із друзями і спробуйте домовитись, щоб хтось із них у кризовому випадку допоміг вам дістатись до лікарні.
  • Перепишіть адреси "Пунктів незламності" (не одного, а мінімум 5-6 найближчих) nezlamnist.gov.ua, щоб ви знали, куди за потреби йти погрітися і зарядити гаджети.

«Додавайте свої поради в коментарях! Віримо в ЗСУ та озброюємось інформацією!», - йдеться у повідомленні.

Загроза блекауту в Україні

У разі блекауту та руйнування інфраструктури, повної відсутності електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, у дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятись від зовнішньої температури. Тому потрібно зробити запас технічної та питної води, продуктів тривалого зберігання, а також приготувати теплі речі.

Цікаво, що під час аварійних відключень світла у різних регіонах України після ракетного обстрілу РФ 23 листопада рівень злочинності вдалося знизити. А кількість аварій на українських автошляхах зменшилась на 13%.

Нагадаємо, у Києві організували благодійну ініціативу щодо розміщення в ліфтах столичних багатоповерхівок екстрених боксів допомоги.

Також ми зібрали для вас лайфгаки для виживання без електрики, адже відключення електроенергії дуже часто призводить до безлічі інших проблем: немає води, не працює плита, не можна попрасувати одяг, холодні батареї. 

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Дата публікації
Перегляди
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