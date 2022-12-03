Подбайте про здоров'я: як підготуватися до знеструмлення

В умовах нестабільного зв’язку та Інтернету не завжди можна викликати «швидку» чи сконтактувати з лікарем.

Що потрібно зробити, щоб бути підготовленими та не панікувати в разі, якщо під час блекауту вам знадобиться медична допомога.

У Міністерстві охорони здоров'я зібрали для вас кілька порад.

Якщо ви чи ваші діти потребуєте регулярного приймання ліків – купіть їх із запасом на декілька місяців.

Подбайте про запас батарейок для ваших лікувальних гаджетів (слухові апарати, портативні небулайзери). Якщо ви користуєтесь окулярами або лінзами, придбайте запасні.

Якщо лікування потребує електроенергії (наприклад, небулайзер), обговоріть із лікарем альтернативи на випадок кризи.

Дізнайтесь, де найближча до вас лікарня, перепишіть її адресу на листок. Закачайте в телефон офлайн карти, щоб знайти її за потреби, або ще краще – сходіть туди, щоб вивчити дорогу.

Якщо ви не можете дійти до лікарні пішки, а машини в родині немає – познайомтесь із сусідами, поговоріть із друзями і спробуйте домовитись, щоб хтось із них у кризовому випадку допоміг вам дістатись до лікарні.

Перепишіть адреси "Пунктів незламності" (не одного, а мінімум 5-6 найближчих) nezlamnist.gov.ua, щоб ви знали, куди за потреби йти погрітися і зарядити гаджети.

«Додавайте свої поради в коментарях! Віримо в ЗСУ та озброюємось інформацією!», - йдеться у повідомленні.

Загроза блекауту в Україні

У разі блекауту та руйнування інфраструктури, повної відсутності електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, у дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятись від зовнішньої температури. Тому потрібно зробити запас технічної та питної води, продуктів тривалого зберігання, а також приготувати теплі речі.

Цікаво, що під час аварійних відключень світла у різних регіонах України після ракетного обстрілу РФ 23 листопада рівень злочинності вдалося знизити. А кількість аварій на українських автошляхах зменшилась на 13%.

Нагадаємо, у Києві організували благодійну ініціативу щодо розміщення в ліфтах столичних багатоповерхівок екстрених боксів допомоги.

Також ми зібрали для вас лайфгаки для виживання без електрики, адже відключення електроенергії дуже часто призводить до безлічі інших проблем: немає води, не працює плита, не можна попрасувати одяг, холодні батареї.

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