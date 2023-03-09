Продукти, якими можна «заїдати» стрес: простий спосіб знизити тривожність

Які продукти допоможуть покращити стресостійкість та не зірватися на шкідливості, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чому ми «заїдаємо» стрес

Стрес впливає на всіх по-різному, а в деяких може спровокувати переїдання - споживання надмірної кількості продуктів, в першу чергу, солодкого. Причина цього в тому, що споживання цукру стимулює певні ділянки мозку, пов'язані із залежністю. Чим більше ви його їсте, тим більше вам хочеться.

Існують різні методи боротьби зі стресом. Але чи знаєте ви, що харчування теж може допомогти справитись зі стресом?

Якими продуктами можна «заїдати» стрес

Експерти вважають, що саме такі продукти підвищують стійкість до стресів і допоможуть не зірватись на шкідливу їжу

Серед продуктів, якими добре харчуватись під час стресу, фахівці називають субпродукти. Через те, що вони містять багато вітамінів — у печінці, серцях, нирках багато вітамінів групи В. Саме вітаміни 12, В6, В2, В9 допомагають організму справлятися зі стресом.

Через те, що вони містять багато вітамінів — у печінці, серцях, нирках багато вітамінів групи В. Саме вітаміни 12, В6, В2, В9 допомагають організму справлятися зі стресом. Яйця — важливий продукт для подолання тривожності, тому що містять цінний для боротьби зі стресом холін (вітамін В4). Крім того, яйця низькокалорійні та містять корисні мінерали, амінокислоти та антиоксиданти.

— важливий продукт для подолання тривожності, тому що містять цінний для боротьби зі стресом холін (вітамін В4). Крім того, яйця низькокалорійні та містять корисні мінерали, амінокислоти та антиоксиданти. Часник добре справляється зі стресом через вміст сірки. Тому що сірка сприяє підвищенню рівня антиоксиданту — глутатіону. А той, своєю чергою, захищає організм від стресу. Тож варто експериментувати зі смаками та частіше додавати до них часник.

добре справляється зі стресом через вміст сірки. Тому що сірка сприяє підвищенню рівня антиоксиданту — глутатіону. А той, своєю чергою, захищає організм від стресу. Тож варто експериментувати зі смаками та частіше додавати до них часник. Петрушка також містить багато антиоксидантів, які нейтралізують нестабільні молекули й захищають від окисного стресу.

також містить багато антиоксидантів, які нейтралізують нестабільні молекули й захищають від окисного стресу. Різноманітні сорти жирної риби , такі як лосось, скумбрія, сардини, форель, оселедець тощо багаті Омегаою-3, яка підтримує когнітивну функцію та психічне здоров’я. Альфа-ліноленова кислота (ALA), яка знаходиться в рибі під час травлення утворює кислоти EPA та DHA, які регулюють нейромедіатори, зменшують запалення і сприяють здоровій роботі мозку.

, такі як лосось, скумбрія, сардини, форель, оселедець тощо багаті Омегаою-3, яка підтримує когнітивну функцію та психічне здоров’я. Альфа-ліноленова кислота (ALA), яка знаходиться в рибі під час травлення утворює кислоти EPA та DHA, які регулюють нейромедіатори, зменшують запалення і сприяють здоровій роботі мозку. Джерелом жирних кислот Омега-3 та вітамінів групи В, які зменшують стрес та неспокій є й авокадо.

Броколі містять велику кількість магнію, вітаміну С і фолату, які ефективно борються з симптомами депресії. Крім того, броколі знижує ризик захворювання серцевих хвороб.

містять велику кількість магнію, вітаміну С і фолату, які ефективно борються з симптомами депресії. Крім того, броколі знижує ризик захворювання серцевих хвороб. Горіхи та насіння – джерела корисних жирів та цинку. Щоденне вживання жмені фісташок, волоських горіхів або мигдалю допоможе протистояти стресу. Соняшникове насіння — джерело вітаміну Е, магнію, марганцю, селену, цинку, вітамінів групи B та міді. Всі перераховані речовини допомагають боротися з тривожністю.

Ромашковий чай допоможе "запити" стрес, він сприяє спокійному сну та зменшує симптоми тривоги й депресії.

джерела корисних жирів та цинку. Щоденне вживання жмені фісташок, волоських горіхів або мигдалю допоможе протистояти стресу. — джерело вітаміну Е, магнію, марганцю, селену, цинку, вітамінів групи B та міді. Всі перераховані речовини допомагають боротися з тривожністю. допоможе "запити" стрес, він сприяє спокійному сну та зменшує симптоми тривоги й депресії. Чорниця містить багато флавоноїдних антиоксидантів, які надають потужну протизапальну та нейропротекторну дію та захищають від пошкодження нервових клітин.

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