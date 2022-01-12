Погана гігієна порожнини рота сппричиняє небезпечні захворювання, аж до інсульту та депресії

Погана гігієна порожнини рота сппричиняє небезпечні захворювання, аж до інсульту та депресії

Нове дослідження доводить, що ця звичка при чищенні зубів негативно впливає на ваше самопочуття.

Вчені Бірмінгемського університету повідомили про серйозну помилку, якої слід уникати при чищенні зубів.

Нехтування здоров’ям порожнини рота може призвести до набагато серйозніших проблем, ніж кілька порожнин у зубах.

Автори дослідження повідомляють, що історія захворювань ясен (переважно гінгівіту та пародонтиту) пов’язана зі значним збільшенням ризику розвитку ряду захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання (інсульт і серцева недостатність) і проблеми з психічним здоров’ям (тривога, депресія та серйозне психічне захворювання).

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Погана гігієна порожнини рота спричиняє розвиток аутоімунних захворювань, таких як артрит і цукровий діабет 1 типу, а також кардіометаболічних розладів, таких як діабет 2 типу та гіпертонія.

«Погане здоров’я порожнини рота є надзвичайно поширеним явищем, як у Британії, так і в усьому світі», – каже один із авторів дослідження доктор Джохт Сінгх Чандан з Інституту прикладних досліджень охорони здоров’я Бірмінгемського університету.

Коли погіршення стану ротової порожнини прогресує, це може призвести до значного зниження якості життя. Однак досі мало що відомо про зв’язок поганого здоров’я порожнини рота та багатьох хронічних захворювань, зокрема психічного здоров’я.

Усі знають, що чистка зубів і зубна нитка збережуть вашу посмішку, але підтримка здоров’я ясен також приносить користь організму загалом та мозку.

Гінгівіт зустрічається досить часто, і симптоми зазвичай помірні. Ви можете помітити лише невелику припухлість і невелику кровотечу під час чищення зубів або зубної нитки. Якщо подібні симптоми вам знайомі, ймовірно, варто переоцінити техніку та частоту чищення зубів.

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Дослідження

«Ми провели одне з найбільших епідеміологічних досліджень такого роду на сьогоднішній день, використовуючи дані первинної медичної допомоги Великобританії, щоб вивчити зв’язок між захворюванням пародонту та кількома хронічними захворюваннями. Ми знайшли докази того, що захворювання пародонту, схоже, пов’язане з підвищеним ризиком розвитку цих захворювань. хронічні захворювання», – пояснює доктор Чандан.

Дослідники проаналізували набір даних, що охоплює 64 379 пацієнтів, у всіх яких була діагностована форма пародонтозу (60 995 з них мали гінгівіт, а 3384 хворіли на пародонтит). Цих осіб потім порівняли з ще 251 161 людиною без захворювань пародонту. У всіх розглянутих суб’єктів середній вік пацієнтів становив 44, а 43% досліджуваних осіб були чоловіками.

Аналізуючи дані, автори дослідження з’ясували, чи є у тих, у кого діагностовано проблеми з яснами, більша ймовірність розвитку додаткових проблем зі здоров’ям (серце, психічне здоров’я тощо) протягом середнього трирічного періоду.

Як і болісний зубний біль, результати майже неможливо ігнорувати. Дивно, але ті, у кого в анамнезі були захворювання ясен, мали на 37% більше шансів розвинути погане психічне здоров’я і на 33% частіше страждати від аутоімунного захворювання. Крім того, погане здоров’я порожнини рота було пов’язано з 18% вищим ризиком серцевих проблем і на 26% вищим ризиком діабету 2 типу.

«[Це дослідження] підтверджує важливість профілактики, раннього виявлення та лікування пародонтиту, а також необхідність відвідування громадськості регулярних оглядів порожнини рота у стоматолога або стоматолога», — додає спеціаліст з пародонтолога д-р Деван Райнді з Стоматологічна школа Бірмінгемського університету.

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Важлива частина великої головоломки здоров’я

Там немає недоліку в хитрощах і порад, які нібито допоможуть вам покращити свій розумовий світогляд і зберегти здоров’я надовго. Ця робота говорить нам, що догляд за нашими зубами та яснами може допомогти в цьому. Догляд за порожниною рота є важливою частиною великої головоломки здоров’я.

«Важливим наслідком наших висновків є необхідність ефективної комунікації між стоматологами та іншими медичними працівниками, щоб забезпечити пацієнтам ефективний план лікування, орієнтований як на здоров’я порожнини рота, так і на загальне здоров’я, щоб покращити загальний стан здоров’я та зменшити ризик майбутніх захворювань», – підсумовує співробітничальник. – старший автор дослідження, професор Кріш Нірантхаракумар з Інституту прикладних досліджень охорони здоров’я Бірмінгемського університету.