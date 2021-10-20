Покажіть морги, крематорії, кладовища: відомі лікарі - про ситуацію із COVID-19

Жарти про чипування і озлобленість від інформації про необхідність вакцинуватися закінчуються, коли про ситуацію із коронавірусом в країні говорять авторитетні українські лікарі.

В Україні вже п'ять областей увійшли в "червону" зону. При цьому кількість щеплень там зросла на 100%.

В центрах вакцинації в Херсонській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях вже кілька днів шалені черги.

У Запоріжжі напередодні відкрили ще три великі центри вакцинації. Там міністр вкотре наголосив – перемогти пандемію можна лише за допомоги масових щеплень.

Але більшість людей, як сказав відомий український дитячий лікар Євген Комаровський, "продовжують розмірковувати про віддалені наслідки вакцинації (...) купують і продають сертифікати, це вони готові ризикувати життям, але не робитимуть щеплення "з принципових міркувань".

Між тим, захворюваність зростає.

Єдиний варіант виходу з карантинних обмежень

УНІАН

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, минулого тижня щеплення зробили 762 тис. людей. А країна при цьому спроможна задовольнити потребу у вакцинації в два рази більше. Також Ляшко зауважив, як тільки п'ять областей увійшли в "червону" зону, кількість щеплень там зросла на 100%.

“Зростає захворюваність, і ми бачимо, що іншого виходу, крім як робити щеплення, немає. Це єдиний варіант виходу з карантинних обмежень”, - сказав Віктор Ляшко.

Розкажіть, покажіть людям правду!

скріншот з відео Євгена Комаровського

Український лікар Євген Комаровський закликав ЗМІ розказати і показати актуальний стан у лікарнях країни і наслідки небажання людей вакцинуватися.

"Покажіть морги, крематорії, кладовища. Покажіть черги швидких. (...) Перестаньте показувати політиків, які розповідають про "ми підготувалися", "місця є", "кисень є". Покажіть - з адресами і телефонами - місця, де торговці смертю продають сертифікати вакцинації. Це не складно!", - написав лікар.

"Так, це наші співвітчизники боятися 5G і чипування. (...) Але це ж НАШІ люди, у нас немає інших. Покажіть їм правду", - написав Комаровський.

До уваги всіх невакцінованих Львівської області

"На цю годину у нас залишилося всього 3 безкоштовних кисневих концентратора", - написала вчора зранку директорка БФ "Крила надії" Наталія Ліпська.

В Україні 94,2% людей, яких за тиждень було госпіталізовано з коронавірусом, не отримали жодної дози антиковідної вакцини

Фото: UNICEF Ukraine, фотограф — Євгеній Малолєтка

З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини, про що свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

В МОЗ вкотре нагадали, що найбільш ефективно імунітет виробляється після 2-ї дози вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для:

CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів

Comirnaty/Pfizer — 21 день

Moderna — 28 днів

AstraZeneca — 4-12 тижнів

Також у Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що на статистику захворюваності серед вакцинованих можуть впливати підроблені документи про щеплення. Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до ефективності вакцини.

Вірус стає агресивніший. І це не чергова "жахалочка"

Фото: КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

Все частіше констатують такі наслідки COVID-19, як тромбоз у кишківнику та нижніх кінцівках

Аби врятувати життя трьох невакцинованих пацієнтів через важкий перебіг недугу, хірургам львівської лікарні довелося ампутувати хворим кінцівки.

Медики називають одним із найчастіших ускладненням коронавірусу тромбоз.

"Чому так стається? Коронавірус викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування. Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін", – повідомили медики 8 міської клінічної лікарні міста Львова у Facebook.

У коментарі виданню Tvoemisto.tv пресслужба 8 лікарні також зазначила вік хворих: від 60 років.

"У зоні ризику також ті, хто хворіє на діабет, генералізований атеросклероз, пацієнти з надвагою чи ті, що курять", - зазначили там.

Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках. Підступність і в тому, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, а після повного одужання. Так, важливо після виписки із лікарні, бути на постійному контролі у сімейних терапевтів.

Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних, поки все ще думаєте – вакцинуватися чи ні

Як повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець, станом на ранок 19 жовтня, у медзакладі перебуває 430 пацієнтів із пневмоніями.

"Заради порятунку життів людей медики працюють на межі своїх можливостей і дуже просять про одне – вакцинуватись та вберегти себе і рідних", - написала Наталія Матолінець.

Ситуацію із коронавірусом серед невакцинованих вона назвала дуже важкою.

"Летальність б’є всі рекорди. Ніхто не вакцинований. Загалом орієнтовно 7-10% з усіх хворих і госпіталізованих мають щеплення,- повідомила завідувачка.

Вона також розповіла про 40-річну маму трьох дітей, яку двічі реанімували.

"Ми боремося за мізерний шанс її врятувати. У той час – вся її родина проти вакцинації. Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних, поки все ще думаєте – вакцинуватися чи ні, - додала Наталія Матолінець.

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