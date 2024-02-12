Покажіть язик: про що говорить колір і чому його називають картою організма

На нашому язиці, буквально, "намальований" стан організму. Більше того, ви можете самостійно себе обстежити, просто придивившись до поверхні язика за допомогою дзеркала.

Індикаторами стану організму є текстура та колір язика. У молодої та здорової людини язик має рожевий колір та злегка шорстку поверхню. Цікаво, що з віком він темніє.

Колір язика і хвороби

Ось які симптоми повинні вас насторожити:

бордовий колір свідчить про інфекційне захворювання;

блідий вказує на проблеми з серцево-судинною системою чи говорить про незбалансоване харчування;

жовтий відтінок свідчить про хронічні розлади шлунково-кишкового тракту;

фіолетовий є свідченням захворювань дихальних шляхів;

синій відтінок язика виникає за ниркової недостатності;

чорний язик вказує на захворювання селезінки та печінки, може бути симптомом вірусної інфекції, дизентерії, абсцесу;

коричневий з'являється за частих кровотеч у ротовій порожнині.

Також варто звернути увагу на наліт на язиці:

сірий з'являється, коли в ротовій порожнині, особливо в жолобках смакових сосочків, багато бактерій;

білий наліт вказує на різноманітні грибкові інфекції, в тому числі і оральний кандидоз;

блакитний свідчить про проблеми з кровообігом, можливий і факт отруєння.

Найчастіше під час огляду язика можна помітити саме білий наліт, який може покривати всю його поверхню чи з'являтися острівцями. У більшості здорових людей він виникає періодично і не є підставою для занепокоєння. Особливо, якщо його небагато. А ось нашарування білого нальоту з поступовим затемненням чи потовщенням — симптом серйозної інфекції. Його ігнорувати не можна.

В холодну пору року на язиці може з'являтися жовтий наліт. В залежності від насиченості кольору він говорить про серйозні розлади печінки чи шлунково-кишкового тракту. Влітку, особливо в спеку, такий відтінок є нормою.

Карта язика і її значення

Колір язика і хвороби / Фото: Pexels

Китайська медицина також пов'язує певні ділянки язика з конкретними захворюваннями. Тож, як зрозуміти, що язик здоровий і ви не маєте проблем? Погляньте на язик у дзеркалі, якщо на ньому немає таких симптомів, значить, зі здоров'ям все в порядку:

наліт на передній частині язика — хвороби легенів, серця і печінки;

зміна кольору чи текстури середини язика — підшлункова залоза, шлунок, селезінка;

наліт на корені язика — всі відділи кишківника;

зміна бічних ділянок — нирки.

Також варто зазначити, що стійке почервоніння кінчика язика, яке не проходить з часом, вказує на проблеми із серцем. А постійна поява слідів від зубів на бічних ділянках означає, що у вас погано абсорбуються поживні речовини. Червоні плями за кінчиком свідчать про астму чи пневмонію, а ось поява пінки на передній частині — можливо у легенях чи в ділянці грудної клітини є застійні явища, респіраторні алергії, хронічний бронхіт.

Зверніть увагу, що перед оглядом язика його потрібно обов'язково почистити зубною щіточкою з м'яким ворсом чи спеціальним масажером.

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