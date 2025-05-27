Покладіть це під подушку для ідеального сну: дослідження підтвердили ефективність народного методу

Що покласти під подушку для хорошого сну / © unsplash.com

Реклама

На щастя, існує простий і науково перевірений народний спосіб наших бабусь, який допомагає відновити якісний сон.

Чому поганий сон негативно впливає на людський організм

Через хронічну нестачу якісного сну наш організм вистажується, чим завдається шкода загальному здоров’ю. Вона може призвести до різноманітних порушень, зокрема: розсіяної уваги, погіршення пам’яті й мислення, ослаблення імунної системи, зниження працездатності та втрати внутрішньої мотивації.

Навіть більше, через порушення сну в людей часто виникають більш серйозні проблеми, як от збій гормонального фону, переїдання, розвиток різноманітних хвороб, занепад фізичної форми й загальне погіршення самопочуття.

Реклама

Щоб не допустити таких проблем через порушення сну, важливо завжди швидко й глибоко засинати. Й у цьому вам може допомогти популярний народний спосіб, який підтримує здоровий нічний відпочинок.

Що покласти під подушку для хорошого сну

Безсоння є досить поширеною проблемою, з якою стикаються мільйони людей в усьому світі. Та ви можете спробувати простий і перевірений поколіннями метод, до якого свого часу зверталися наші бабусі та дідусі. Завдяки цьому методу можна швидко і без зусиль поринути в сон.

Мова йде про лавандове мило. Просто покладіть його під подушку — і ви зможете дуже швидко і глибоко заснути без особливих проблем. Чому так відбувається? Лаванда містить ефірні олії, які допомагають заспокоїти, розслабити і знизити рівень стресу. Завдяки цьому ви швидко занурюєтесь в сон, а сам нічний відпочинок стає якіснішим.

За даними Національних інститутів здоров’я США (National Institutes of Health), було проведено низку досліджень, які засвідчили, що завдяки аромату лаванди навіть у людей з хронічним безсонням значно покращується якість сну. Ароматерапія з лавандою допомагає зменшити тривожність і сприяє збільшенню тривалості глибокого відпочинку.

Реклама

Наукові дослідження також довели, що аромат лаванди також збільшує фазу швидкого сну. А це позитивно впливає на відновлення організму та забезпечує комфортний, глибокий відпочинок вночі.

А ще приємний лавандовий запах має додаткову корисну властивість — він природно відлякує комарів, які не дають нам заснути в теплу пору року.

Якщо у вас немає лавандового мила, можете його замінити ароматичним саше з висушеною лавандою чи навіть розбризкати трішки ефірної олії. Щоб створити заспокійливу атмосферу для сну, буде достатньо навіть кількох крапель у спальній зоні.