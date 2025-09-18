Покращує зір і пам’ять: вчені назвали продукт для здорових очей і ясного розуму

Чому варто їсти авокадо щодня — користь для зору та мислення / © Credits

Авокадо допомагає захистити зір та підтримує роботу мозку.

Про це свідчать нові наукові дані, опубліковані в Health Digest.

Видання, спираючись на декілька досліджень, а саме в International Journal of Psychophysiology та Nutrients, повідомляє, що авокадо містить велику кількість калію, клітковини та ніацину, який знижує запальні процеси в організмі. Крім того, у його складі є лютеїн і зеаксантин — природні антиоксиданти, що сприяють збереженню здорового зору.

Авокадо є цінним джерелом корисних жирів, каротиноїдів і вітамінів А, Е та К. Ці речовини допомагають запобігати серйозним очним захворюванням, зокрема віковій макулярній дегенерації та діабетичній ретинопатії.

Чим корисне авокадо для мозку: результати досліджень

Науковці також довели позитивний вплив авокадо на когнітивні здібності.

У дослідженні в журналі Nutrients йдеться про те, що учасники, які протягом 6 місяців щодня вживали авокадо, продемонстрували кращу пам’ять, концентрацію уваги та швидше вирішували завдання. У них також зріс рівень лютеїну та покращилася щільність макулярного пігменту, що безпосередньо пов’язано з роботою мозку.

Дослідження в International Journal of Psychophysiology описує період вивчення впливу авокадо на людей із зайвою вагою. Протягом 12 тижнів одна група учасників отримувала авокадо щодня, інша — ні. Результати показали, що саме у першій групі покращилися когнітивні функції, зокрема увага та здатність концентруватися.

Вчені зазначають: підвищення рівня лютеїну — лише один із факторів, що пояснює позитивний ефект. Ймовірно, поєднання корисних жирів, клітковини та комплексу вітамінів у складі авокадо сприяє кращій роботі мозку.

Таким чином, регулярне вживання авокадо позитивно впливає не лише на зір, а й на когнітивні здібності, роблячи цей фрукт справжнім суперфудом для здоров’я.

