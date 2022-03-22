Пологи в умовах воєнного стану: що важливо знати

На пологи, по можливості, бажано мати посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.

В умовах воєнного стану вагітна має право отримати медичну допомогу під час пологів у будь-якому з пологових будинків, які працюють та уклали договір з Національною службою здоров'я України. Наразі таких медичних закладів у країні – понад 300, повідомляє МОЗ.

Якщо ви змінили місце проживання, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77 і дізнайтесь, де поблизу знаходиться лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок.

На пологи, по можливості, бажано мати посвідчення особи, обмінну карту, речі індивідуального користування для себе та дитини на час перебування у лікарні.

Нагадуємо, що для породіллі меддопомога – безоплатна.

Отримати медичну послугу безоплатно можна:

за самозверненням;

у разі доставлення бригадою екстреної медичної допомоги;

за направленням особистого лікаря;

за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи іншого закладу охорони здоров’я.

Нагадаємо, можливість грудного вигодовування немовляти — величезна перевага.

Грудне молоко допомагає дитині вилікуватися від діареї, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization Ukraine).

Тож, якщо у дитини діарея, продовжуйте годувати грудьми.

Як повідомили у МОЗ, можливість грудного вигодовування немовляти — величезна перевага, адже це майже завжди доступне джерело харчування та заспокоєння для дитини.

Проте в умовах війни матерям надзвичайно складно дбати про себе та своїх малюків.

МОЗ надав рекомендації, що робити, аби не втратити лактацію в умовах війни, як зберегти та стимулювати лактацію та де отримати безоплатну консультацію з ГВ.

Нагадаємо, люди, які перебувають у місцях тимчасового перебування, у холодну пору року мають бути забезпечені теплим одягом і ковдрами.

У місцях тимчасового перебування людей, особливо в холодну пору року, зростає ризик поширення респіраторних хвороб, у тому числі і COVID-19.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.