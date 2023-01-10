Помело: користь та шкода для здоров'я для жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку

В чому користь помело для здоров'я людини

Помело, як представник цитрусових, є джерелом багатьох вітамінів та мінералів, а саме:

вітаміну С, а також вітамінів групи B, РР, А,

рослинної клітковини,

пектину,

мінералів: калію, кальцію, заліза, фосфору.

Систематичне вживання помело сприятливо впливає загальний стан організму. Цей фрукт має такі властивості:

зміцнює скелет та кісткову систему,

оптимізує роботу серця та кровообіг,

зменшує набряклість та скупчення солей,

знижує тиск,

зміцнює імунітет та підвищує життєвий тонус,

завдяки ефірним оліям позитивно впливає на настрій,

є профілактичним засобом від застуди.

Помело має здатність активізувати обмінні процеси в організмі та покращувати засвоєння поживних речовин. Головним чином це відбувається завдяки високому вмісту клітковини – грубих волокон, які добре впливають на травлення, дозволяючи організму засвоювати з їжі максимум вітамінів та мінералів, а також своєчасно позбавлятися шлаків. Виявляючи сечогінну дію, допомагає позбавитися від шлаків і токсинів, що накопичилися, забезпечуючи максимальне засвоєння поживних речовин з їжі.

Помело сприяє швидкому відновленню розумової роботи, повертає бадьорість та дарує заряд енергії на весь день, підвищує стресостійкість та працездатність. Його часто використовують як природний антидепресант, через те, що він переробляє тваринні білки на гормон радості – серотонін.

Помело допомагає схуднути. На відміну від солодших представників цитрусових, помело містить невелику кількість вуглеводів. Калорійність помело дуже низька: на 100 г продукту припадає всього 30-35 ккал. Це означає, що помело можна без побоювань їсти тим, хто стежить за вагою чи хоче схуднути.

Користь помело для жінок

Помело сприяє зниженню та нормалізації ваги.

Користь помело для жінок визначається ефективними властивостями, що омолоджують. Він надає загальний вплив на шкіру, нігті та волосся, відновлюючи клітини тканин.

Маски з помело в основі сприяють підвищенню пружності шкіри, позбавленню пігментних плям і вирівнюванню кольору обличчя.

Помело допомагає розщеплювати білки та жири, сприяючи їх правильному засвоєнню та витрачанню отриманої енергії. При цьому ферменти, що виділяються, допомагають боротися з онкологічними захворюваннями молочних залоз і жіночих статевих органів.

Чи можна вагітним вживати помело

На ранніх термінах вагітності помело допоможе позбутися нападів токсикозу. Наявний у його складі фосфор забезпечує формування міцного скелета, біофлавоноїди є незамінними компонентами, які забезпечують повноцінний кровообіг дитини в утробі.

Якщо у майбутньої мами немає алергійних реакцій на цитрусові, немає печії, виразкової хвороби та інших захворювань шлунково-кишкового тракту, помело можна вживати під час вагітності.

Чи корисна шкірка помело та як її споживати

Шкірка помело – джерело вітамінів групи B, калію. Найголовніше, шкірка помело містить велику кількість рослинних волокон (клітковини), у ній досить багато пектину — дана речовина працює як натуральний адсорбент: у кишківнику вбирає все непотрібне, а потім виводить з організму.

Відомо, що сама по собі шкірка не смачна. Для споживання можна натерти її на дрібній тертці та додати до випічки, щоб надати домашнім десертам цитрусовий аромат і збагатити їх клітковиною. Або додати в чай, трав'яний збір або компот. Можна приготувати цукати чи варення. В шкірці помело міститься багато ефірних олій (саме вони надають плодам неповторного цитрусового аромату), свіжі або підсушені шкіри можуть використовуватися для ароматерапії.

Користь помело для чоловіків

Велика кількість клітковини допомагає виводити токсини та продукти розпаду, які спричиняють багато захворювань ШКТ із таким симптомом як постійні запори. Тому цей фрукт буде корисним чоловікам, які страждають від цього. Властивості помело для ШКТ оцінять чоловіки віком від 40 років, коли з'являються серйозні проблеми з кишківником.

Серед корисних властивостей помело і боротьба з раком різного походження.

Помело для здоров'я

Помело для дітей. З якого віку можна давати помело дітям

Помело, як і інші цитрусові можна вводити до дитячого раціону з того ж віку, що й апельсини та мандарини. Якщо дитина не має алергічної реакції на цитрусові, то в невеликих кількостях можна пропонувати помело вже в три роки. Однак не забуватимемо, що більшості дітей не дуже подобаються несолодкі фрукти, тому частіше помело починають любити вже в дорослішому, усвідомленому віці.

Помело для людей похилого віку

Якщо не має загальних протипоказань, помело потрібно вживати людям похилого віку. Особливо він буде корисним у випадку наявності надмірної ваги, підвищеного інсуліну та цукру в крові. В пригоді стане цей фрукт, коли людина любить фрукти й не хоче від них відмовлятися — у цьому випадку фрукти з найменшою кількістю цукрів типу помело або грейпфрута можуть бути найкращим виходом.

Протипоказання для вживання помело

Цитрусові містять багато вітаміну С. З одного боку, це чудова підтримка для імунної системи, особливо у зимовий період. Але з іншого – висока концентрація вітаміну С небажана при сечокам'яній хворобі з оксалатами.

Через високу кислотність фрукта його не рекомендується вживати при захворюваннях ШКТ . Протипоказаний при загостренні виразкової хвороби.

. Протипоказаний при загостренні виразкової хвороби. Окрім цього, алергічна реакція на цитрусові – досить поширене явище. Помело – не виняток, плід може у деяких людей викликати індивідуальну непереносність.

– досить поширене явище. Помело – не виняток, плід може у деяких людей викликати індивідуальну непереносність. Серед властивостей помело також окремо відзначається ефективне зниження тиску, тому цей факт слід з обережністю вживати гіпотонікам.

У соку помело містяться компоненти, які можуть уповільнювати дію лікарських препаратів, завдаючи шкоди здоров'ю.

Як зберігати помело

Цілий плід без пошкоджень може зберігатися в холодильнику близько місяця. Очищене помело дуже швидко підсихає і втрачає харчові властивості, тому краще зберігати його в холодильнику, але не більше трьох днів – в харчовій плівці або у контейнері із щільною кришкою.

Як правильно почистити помело

Зробіть глибокі надрізи на шкірці вздовж усього плода, зріжте верхню та нижню частину. Потім відокремить шкірку та очистить кожну часточку від гіркої білої плівки — у стиглих плодів вона дуже легко відходить від м'якоті.

Читайте також