Помилки під час сніданку, що ведуть до зайвої ваги

Сніданок - найважливіший прийом їжі, оскільки він активізує обмін речовин і допомагає спалювати жир.

Американські дієтологи розповіли про шкідливі та неправильні ранкові звички, які ведуть до накопичення вісцерального жиру, що вважається найнебезпечнішим для здоров'я.

Про це повідомляє видання Eat This, Not That!

Також читайте Дієтологиня назвала напій, що утворює жир на животі

Дієтологиня Кейла Гірген радить зранку уникати солодкого. Після сніданку без цукру справлятися з апетитом упродовж дня буде простіше. З тієї ж причини у сніданку має бути більше клітковини, стверджує дієтологиня Джинан Банна.

Надлишок кави теж не дуже добре.

"Хоча комусь порція кави або чаю дає заряд енергії вранці, але через надмірну кількість цих напоїв може підскочити рівень кортизолу - гормону стресу, — попереджає дієтологиня Вікторія Кольянезе. — А надто високий рівень кортизолу, який зберігається протягом тривалого часу, сигналізує організму, що треба запасати вісцеральний жир".

А спеціаліст Габріелла Макферсон вважає, що сніданок без овочів – це велика помилка. Вона пропонує додавати шпинат у смузі, а гриби, помідори, перець та цибулю – у яєчні та омлети.

Ще одна проблема – сніданок, у якому багато вуглеводів, але мало білка.

"Навіть помірна кількість вуглеводів без білка підвищує рівень цукру в крові, а це може вести до збільшення ваги, особливо в області живота", - пояснює дієтологиня.

Дієтологиня Ольга Безугла розвінчує міфи: чи є відсутність супів у раціоні причиною гастриту та закрепу

Раніше фахівці з фітнесу та здорового харчування розповіли про способи, які допоможуть схуднути без особливих зусиль та обмежень.

А дієтологиня Емма Дербішир назвала ягоду, регулярне вживання якої допоможе покращити пам'ять та позитивно впливає на роботу головного мозку в цілому.

Читайте також: