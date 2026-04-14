Помилка на сніданок, яка шкодить здоров’ю: лікарі розповіли, що не можна їсти зранку

Що не можна їсти натщесерце / © pexels.com

Реклама

За словами експертів, одним із найгірших варіантів ранкового харчування є поєднання солодких сухих сніданків із фруктовими соками, зокрема апельсиновим. Така комбінація містить надлишок швидких цукрів, що провокує різке підвищення рівня глюкози в крові, а згодом — швидкий спад енергії та посилення відчуття голоду.

Фахівець наголошує: ключове правило здорового сніданку — максимально скоротити споживання цукру вранці. Це стосується не лише очевидних солодощів, а й продуктів, які часто сприймаються як «здорові» — наприклад, йогуртів із фруктовими наповнювачами, у яких може міститися значна кількість прихованого цукру.

Натомість лікарі радять будувати ранковий раціон на продуктах із високим вмістом білка, корисних жирів і клітковини. Саме така комбінація забезпечує тривале насичення та стабільний рівень енергії протягом дня. Серед найкращих варіантів сніданку — яйця, авокадо, жирна риба на кшталт лосося та цільнозернові продукти.

Реклама

Такий підхід до харчування зранку не лише допомагає уникнути переїдання, а й позитивно впливає на роботу травної системи. Клітковина підтримує здорову мікрофлору кишківника, слугуючи живильним середовищем для корисних бактерій, що напряму впливає на загальне самопочуття та обмін речовин.