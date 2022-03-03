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Понад 500 іноземних колег-медиків готові надавати медичну допомогу в Україні

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Понад 500 іноземних колег-медиків готові надавати медичну допомогу в Україні

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

МОЗ надає реєстраційну форму.

Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті Міністерства охорони здоров’я України, вже зареєструвалося понад 500 іноземних медичних працівників.

Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського союзу, Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим, інформує МОЗ України.

Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з наших дружніх країн. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланням.

Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива.

Нагадаємо, Київський міський онкологічний центр готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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