Понад 500 іноземних колег-медиків готові надавати медичну допомогу в Україні

МОЗ надає реєстраційну форму.

Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті Міністерства охорони здоров’я України, вже зареєструвалося понад 500 іноземних медичних працівників.

Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського союзу, Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим, інформує МОЗ України.

Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з наших дружніх країн. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланням.

Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива.

Нагадаємо, Київський міський онкологічний центр готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують.