Популярний напій, який регулює кров’яний тиск та покращує кровообіг: мало хто знає про ці його корисні властивості

Для чого корисно пити чорний чай / © unsplash.com

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Батьківщиною чорного чаю є Китай, звідки до нас і прийшла багатовікова традиція виготовляти його, а пізніше й заварювати. Українці також полюбляють цей напій. Хтось віддає перевагу класичному чорному, комусь більше до вподоби чай з різними домішками. Однак, за часи його існування навколо напою виникло чимало міфів, в більшість з яких багато хто з нас й досі вірить.

В чому користь чорного чаю: чому його потрібно пити

Цікаво, що в Стародавньому Китаї до чаю ставилися не як до освіжаючого напою, а як до справжніх ліків. Так в чому ж полягає його користь? В чорному чаї містяться такі компоненти:

поліфеноли — найважливіша група сполук, яка й відповідає за всі корисні властивості чаю, а також його смак і колір. В процесі ферментації поліфеноли змінюються (в зеленому чаї цього не відбувається).

теафлавіни — чай отримує від них червонувато-коричневий колір, а ще терпкий смак. Вони є антиоксидантами, які позитивно впливають на наш організм.

теарубігіни — надають напою темно-червоний колір та мають антиоксидантні властивості.

катехіни — хоча після ферментації їхня кількість значно зменшується (у порівнянні з зеленим чаєм), проте вони все ж залишаються. Катехіни є ще одними потужними антиоксидантами.

флавоноїди — група поліфенолів, які відрізняються протизапальними і антиоксидантними властивостями.

таніни — завдяки їм чай отримує терпкий смак, а ще вони допомагають залізу краще засвоюватися.

кофеїн — природний стимулятор, який зменшує відчуття втоми і покращує концентрацію уваги.

вітаміни — в чорному чаї міститься вітамін К, який відіграє важливу роль у згортанні крові, також вітаміни групи В, які відіграють роль у різних функціях організму, зокрема, в метаболізмі, і вітамін Р, який потрібен для зміцнення стінок капілярів.

мікроелементи і мінерали — зокрема, в чорному чаї містяться фтор (зміцнення емалі зубів), марганець (здоров’я кісток), калій (підтримка артеріального тиску), а ще цинк, селен, мідь тощо.

ароматичні сполуки — вони формуються під час сушіння та ферментації, надаючи напою багатогранний та складний аромат.

Отже, чорний чай містить чимало антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, зменшувати окислювальні та запальні процеси. Завдяки регулярному вживанню чорного чаю можна значно зменшити кількість “поганого” холестерину, а ще покращити травлення, стимулюючи зростання кількості корисних бактерій.

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Скільки чашок чорного чаю корисно пити на день

Хоча чорний чай дійсно корисний, проте існують певні застереження. За надмірного його споживання можливі деякі проблеми зі здоров’ям, зокрема, тахікардія (прискорене серцебиття), порушення сну, тремор, аритмія.

Людям з дефіцитом заліза або анемією лікарі радять пити чорний чай не під час приймань їжі, а між ними. Для здорових людей оптимальною щоденною дозою є 1-3 кружки чаю на день. Однак, якщо ви вагітні, кормите дитину чи маєте хронічні захворювання, краще проконсультуватися у лікаря.