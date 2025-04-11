Популярний напій здатний зробити людей довгожителями: результати останнього дослідження, які можуть здивувати

Чим пиво допомагає організму / © unsplash.com

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Як і вино, пиво може мати користь для здоров’я за помірного споживання. Безалкогольні пива стали дуже популярними останнім часом, але чи є ці напої також корисними? У пілотному дослідженні, опублікованому в журналі ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, науковці повідомляють, що порівняно з їхнім мікробіомом до випробування, чоловіки, які щодня вживали по одній порції алкогольного або безалкогольного пива, мали більш різноманітний склад кишкових мікробів, що може знизити ризик деяких захворювань.

Трильйони мікроорганізмів заселяють шлунково-кишковий тракт людини, безпосередньо впливаючи на її добробут. Дослідження показали, що коли в організмі присутня більша кількість типів бактерій, люди зазвичай мають менший ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби та діабет. А пиво містить сполуки, такі як поліфеноли, а також мікроорганізми, що виникають під час його бродіння, які можуть впливати на різноманітність мікробів у кишківнику людини.

Попередньо опубліковане дослідження типу показало, що коли чоловіки та жінки споживали безалкогольне світле пиво протягом 30 днів, їхній мікробіом кишківника став більш різноманітним. Багато з цих самих людей також входили до другої групи, яка пила алкогольну версію пива, і це не дало того ж ефекту.

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Мало які інші клінічні дослідження вивчали це питання, тому Ана Фарія та її колеги захотіли дізнатися, чи отримають вони схожі результати з чоловіками в іншому типі дослідження — паралельному, випадковому випробуванні з двома окремими групами учасників.

У цьому подвійно сліпому дослідженні 19 здорових чоловіків були випадковим чином поділені на дві групи, які пили по 325 мл алкогольного або безалкогольного пива під час вечері протягом 4 тижнів.

Дослідники виявили, що вага учасників, індекс маси тіла та серумні маркери для здоров’я серця та метаболізму не змінилися протягом дослідження. Однак наприкінці 4-тижневого періоду обидві групи мали більшу бактеріальну різноманітність у своєму мікробіомі кишківника та вищі рівні фекальної лужної фосфатази, що вказує на поліпшення здоров’я кишківника.

Дослідники припускають, що ці результати можуть відрізнятися від результатів попереднього дослідження через різні дизайни випробувань та тому, що учасники проживали в різних спільнотах.

Але на основі цього пілотного дослідження дослідники стверджують, що споживання однієї пляшки пива, незалежно від його вмісту алкоголю, може бути корисним для мікробіому кишківника та здоров’я кишківника чоловіків. Однак вони додають, що оскільки найкращий рівень споживання алкоголю — це відсутність, безалкогольне пиво може бути більш здоровим вибором.

Цей матеріал носить лише інформаційний характер і не є рекомендацією для постановки діагнозу або самостійного лікування.