Популярні напої, що допомагають схуднути та прискорити метаболізм

Від хорошого обміну речовин залежить як зовнішній вигляд, так і стан здоров'я людини.

Правильне харчування, вживання відповідних напоїв і фізична активність можуть допомогти схуднути. Існують корисні напої для прискорення обміну речовин.

Про це пише Health Shots.

Зелений чай

Він містить катехіни, які є антиоксидантами, що прискорюють обмін речовин. Випивайте чашку-дві зеленого чаю щодня, щоб насолодитися всіма його перевагами для здоров'я.

Яблучний оцет

Змішайте столову ложку яблучного оцту з водою та пийте перед їжею. Це може допомогти прискорити спалювання жиру й знизити апетит, тож вас не тягнутиме на нездорові перекуси.

Лимонна вода

Лимони сповнені поживних речовин, які корисні для нашого організму. Крім усього іншого, вони багаті на вітамін С і тому можуть поліпшити обмін речовин та підтримати процеси детоксикації в організмі.

Імбирний чай

Імбир має термогенні властивості, а це означає, що він може злегка підвищувати температуру тіла та, зі свого боку, прискорювати обмін речовин.

Раніше ми писали, як схуднути і водночас не відчувати голоду.

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