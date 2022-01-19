Популярні продукти, в яких кальцію більше, ніж у склянці молока: дієтологи склали рейтинг

Популярні продукти, в яких кальцію більше, ніж у склянці молока: дієтологи склали рейтинг

Коров’яче молоко — не єдина зірка серед багатих на кальцій продуктів.

Кальцій є важливим мінералом, який слід споживати щодня, оскільки він допомагає підтримувати міцність кісток і дозволяє організму засвоювати основні поживні речовини, такі як вітамін D. Організм не виробляє цей мінерал, тому важливо споживати достатньо корисних речовин щоденно із їжею.

Існує багато продуктів, які містять достатню кількість кальцію. Згідно з даними Міністерства сільського господарства СШA, один стакан 1% молока містить близько 305 міліграмів мінералу. Однак є багато інших рекордсменів, вміст кальцію в яких перевищує коров’яче молоко.

Для довідки, більшості дорослих потрібно вживати 1000 міліграмів кальцію щодня.

Нижче ми надамо п’ять продуктів і напоїв, щоі містять більше кальцію, ніж склянка молока.

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Тофу

Півтарілки звичайного тофу містить 434 міліграми кальцію. Це на понад 100 міліграмів більше, ніж у склянці коров'ячого молока.

Шпинат

Тарілка тушкованого шпинату містить 250 міліграмів кальцію, тож якщо ви з’їсте ще 1/4 тарілки, ви споживаєте більше мінералу, ніж ви отримаєте в одній склянці молока.

Мигдалеве молоко

Мигдаль сам по собі є хорошим джерелом кальцію, містить близько 75 міліграмів на 30 грамів. Однак одна чашка збагаченого рослинного молока з мигдалю ще багатша на кальцій - цілих 450 міліграмів.

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Сардини (з кістками)

Одна банка сардин з кістками містить близько 325 міліграмів кальцію. Замість білого хлібу до них додайте крекери з цільного зерна або насіння.

УНІАН

Апельсиновий фреш

Одна чашка свіжого апельсинового соку містить 350 міліграмів кальцію, що становить приблизно 25% від рекомендованого раціону. Не кажучи вже про те, що з цим напоєм ви отримуєте 100% добової потреби у вітаміні С.