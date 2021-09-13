Популярні продукти, які зміцнюють ваш імунітет - рекомендує дієтолог

Підхоплювати віруси - це нормально. Хворіти довго і часто - ні. Додайте ці продукти до меню, щоби зміцнити імунітет.

Як підвищити імунітет в домашніх умовах восени, адже кожен з нас хоче відчувати себе більш міцним під впливом погодних умов.

Стійка імунна система є ключовою для боротьби з бактеріями та вірусами, що викликають хвороби, тому зміцнення імунітету будь-яким способом є найкращим вибором для поліпшення здоров’я. На щастя, у боротьбі з вірусами дієта може зіграти певну роль. Дієтологиня Сара Гароне, яка ґрунтує свої поради лише на фактах доказової медицини, перелічила продукти, що обов'язково повинні бути в меню в осінньо-зимовий період.

Сара Гароне - Фейсбук

Незважаючи на те, що науці ще належить пройти довгий шлях, щоби визначити точну взаємодію між дієтою та імунною системою - і жодна їжа не завадить вам захворіти - є докази того, що поживні речовини певних продуктів можуть підтримувати здатність організму запобігати хворобам.

Дієта, багата антиоксидантами, вітамінами та мінералами (із низьким вмістом цукру, алкоголю та смаженими інгредієнтами) - важливий шлях до гарного самопочуття. Додайте наступні продукти, щоб продовжити зміцнювати вашу імунну систему.

Апельсини

Незважаючи на народну мудрість, апельсини та їхній сік не є чарівним еліксиром від нежиті.

Тим не менш, вітамін С, який вони містять, схоже, має загальний позитивний вплив на імунну систему, оскільки він підтримує бар'єр ваших клітин проти патогенів і зменшує шкоду від дії вільних радикалів. Один апельсин містить 68 міліграмів вітаміну С (105% рекомендованої добової норми для жінок та 91% для чоловіків), тому ви можете відчувати себе добре, коли очищаєте цей пікантний фрукт під час сніданку, обіду чи перекусу.

Часник

Часник не тільки тримає ваших друзів на відстані - він також може тримати хвороботворні мікроорганізми подалі від вас. Згідно з дослідженням у журналі Journal of Immunology Research, пікантні часничини, схоже, посилюють імунну функцію, стимулюючи клітини, такі як макрофаги та лімфоцити - солдати на передовій вашої імунної системи. Тож зробіть соус песто із часничком та додайте його у страви. (Тільки не забудьте після цього почистити зуби!)

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Імбир

Імбир давно відомий своїм ефектом проти нудоти, але він також може бути другом для вашої імунної системи. Хоча імбир не розпочинає прямого нападу на віруси чи бактерії, дослідження показують, що завдяки своїм антиоксидантним властивостям він допомагає зменшити системне запалення. Тоді і організму легше боротися із вірусами, і імунна система впорається зі шкідливими зовнішніми нападами.

Болгарський перець

Цитрусові - не єдиний потужний виробник вітаміну С. Червоний болгарський перець перевершує апельсини на 108 додаткових міліграмів вітаміну С на чашку. Рекомендована добова норма цього поживного продукту становить лише 75 міліграмів.

Отримайте переваги щодо посилення імунітету червоного перцю, додавши хумус.

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Капуста

Цей продукт не тільки містить велику кількість вітаміну С, але також може похвалитися значною кількістю вітамінів А і Е. Згідно з дослідженнями 2018 року в Journal of Clinical Medicine, вітамін А допомагає регулювати клітинну імунну відповідь.

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Помідори

Готові до чергового невиспіваного героя вітаміну С? Помідори є дивовижним джерелом цієї поживної речовини, що підвищує імунітет, з 25 міліграмами на чашку. Вони також багаті вітаміном А та лікопіном, антиоксидантом, який зменшує запалення (і - бонус! - може навіть зіграти певну роль у профілактиці кількох видів раку). Цікаво, що організму легше засвоювати лікопін з варених помідорів - тому не варто скидати з рахунків соуси, аджику та інші домашні заготовки. Вони теж корисні.

Додавайте ці продукти у щоденний раціон, і імунитет восени буде на висоті.

У статті були використані наступні наукові матеріали:

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