Популярний фрукт допомагає проти тромбозу: нове дослідження розкрило неймовірні властивості

Тромбоз досить серйозне захворювання, яке несе потенційно небезпечні наслідки. Останні дослідження показали, що запобігти йому можна не лише за допомогою медичних препаратів, але й певних продуктів харчування.

Мова йде про улюблене багатьма українцями ківі. Експерти стверджують, якщо їсти хоча б 2-3 ківі на день, то можна значно зменшити ризик утворення згустків крові, а також знижує кількість жиру в крові. Норвезька команда вчених, яка проводила дослідження, вважає, що цей фрукт може навіть стати ефективною альтернативою аспірину.

Дослідження проводилося в Університеті Осло. За його результатами, вживання 2-3 ківі на день протягом 28 днів значно знизило тромбоцити агрегації (згустки крові) у добровольців, а також на 15% зменшило рівень тригліцеридів у порівнянні з контрольною групою.

Вченим вдалося з'ясувати, що ківі розріджує кров, чим значно знижує ризик утворення тромбів та жиру в крові, що і стає найчастішою причиною закупорювання судин. При цьому воно не впливає на рівень "хорошого" холестерину. Такий же ефект можна отримати, якщо приймати аспірин в дозі, рекомендованій лікарями для зміцнення здоров'я серця.

Провідний дослідник, професор Інституту фундаментальних медичних наук в Університеті Осло, Асім Дуттарой відмітив, що ківі повністю відповідає препаратам, які пригнічують тромбоцити (зокрема, аспірин) для зниження частоти інфаркту міокарда, інсульту чи смерті від серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, що аспірин, який є нестероїдним протизапальним засобом (НПЗЗ), найчастіше призначається для захисту від серцево-судинних хвороб. Щодня ці ліки приймає близько 14 мільйонів людей в США. Але, як і будь-які інші препарати цього класу, аспірин викликає запалення і виразку шлунково-кишкового тракту. Щороку близько 100 тисяч людей госпіталізують, а з них 10-20 тисяч помирають від ускладнень через приймання НПЗЗ.

Звичайно, команда професора Дуттароя не рекомендує повністю замінити аспірин ківі, але важливо додати цей фрукт до свого щоденного раціону, особливо тим, хто намагається покращити здоров'я серця за допомогою спеціальної дієти.

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