Популярний напій виявився не таким вже й корисним: чому не можна додавати мед в чай

Мед — це натуральний продукт, який дуже корисний для нашого здоров'я. Проте, популярне поєднання меду і чаю зовсім не таке корисне, як може здатися.

Більшість людей вважає, що мед може стати чудовою альтернативою цукру в чаї. Однак, насправді, додавання цього продукту до окропу може мати численні негативні наслідки.

Зокрема, слід звернути увагу на такі:

втрата корисних властивостей — коли мед нагрівається до певної температури, то в ньому знищуються ферменти і вітаміни;

— коли мед нагрівається до певної температури, то в ньому знищуються ферменти і вітаміни; поява алергічних реакцій — у деяких людей може бути алергія на мед, а це може призвести до досить серйозних наслідків;

— у деяких людей може бути алергія на мед, а це може призвести до досить серйозних наслідків; змінюються смакові якості — мед відрізняється унікальним смаком, а він може заглушити або взагалі змінити смак чаю;

— мед відрізняється унікальним смаком, а він може заглушити або взагалі змінити смак чаю; має вплив на смаки — через гарячий чай змінюється й сам смак меду, через що продукт стає менш приємним до вживання.

Що можна додати до чаю, замість меду, якщо ви не хочете кидати цукор? Найкращими альтернативами є стевія, безцукрові підсолоджувачі на основі ксиліту чи еритролу, кокосовий цукор або сироп агави.

Мед стане відмінним доповненням для багатьох страв, однак до гарячого чаю його краще все ж не додавати. Мед краще використовувати у холодному вигляді або класти вже у напій, який охолонув. Тоді всі його корисні властивості будуть збережені.

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