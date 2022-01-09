Популярний народний метод зниження температури тіла може бути небезпечним: у МОЗ пояснили, чому

Популярний народний метод зниження температури тіла може бути небезпечним: у МОЗ пояснили, чому

Чому обтирання спиртом не працює.

Популярний народний метод для зниження температури тіла – обтирання спиртом є неефективним. Це може спричинити додатковий нагрів тіла та навіть опіки шкіри.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Враховуючи, що лихоманку лікувати немає сенсу, якщо температура не є дуже високою, такий метод є не лише неефективним, а і небезпечним.

Чому обтирання спиртом не працює:

Після нанесення на шкіру спирт починає швидко випаровуватись . Це відразу викликає відчуття охолодження, яке може стати довгоочікуваним полегшенням, якщо у вас жар. Однак таке охолодження тіла є суто відчуттям . Воно тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла при цьому не зменшується .

. Це відразу викликає відчуття охолодження, яке може стати довгоочікуваним полегшенням, якщо у вас жар. Однак таке охолодження тіла . Воно тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла при цьому . Обтирання спиртом може бути особливо небезпечним для дітей. Спирт є дуже токсичною речовиною і здатний всмоктуватись через шкіру. Шкіра у дітей досить ніжна, тому контакт зі спиртом може спричинити опіки, а також викликати дерматити або алергічні реакції.

Не кожну лихоманку варто лікувати спеціалізовано

При основному захворюванні температура тіла підвищується, тому що імунна система намагається боротись з інфекцією – у цей час формуються антитіла. Підвищена температура тіла – спроба вбити збудника хвороби.

"Якщо температура не спричиняє вам чи вашій дитині дискомфорту і вона нижча за певний поріг (нижче 38,5 ͒С), то спеціально знижувати її непотрібно. Краще пити достатньо чистої води кімнатної температури. Так організм не відчуватиме зневоднення і вироблятиме достатньо поту для природного охолодження усього тіла", – пояснили в міністерстві.

Зазначається, якщо температура вище цього порогового значення або ви відчуваєте себе погано, то краще звернутися до сімейного лікаря за порадою. Лікар підкаже, який саме лікарський засіб та у якому дозуванні доцільніше використовувати саме вам для зниження температури.

Нагадаємо, що у Туреччині немовля, яке вважали мертвим, прийшло до тями дорогою на цвинтар. Після пологів медики повідомили батьків про те, що їхній син народився мертвим.

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