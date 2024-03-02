Популярний продукт, який допоможе впоратися із болем: що ми не знаємо про звичайні оливки

Оливки дуже часто використовуються в стравах середземноморської кухні. І, хоча характерний смак подобається не всім, непоказний на перший погляд продукт славиться чималими перевагами для здоров'я.

Оливкові дерева славляться довголіттям і, як кажуть нутриціологи, можуть поділитися ним з нами. Сполуки, які містяться в оливках та оливковій олії, зокрема олеокантал, мають протизапальну, антиоксидантну і болезаспокійливу дію. Як пишуть в Pysznosci.pl, цей продукт точно потрібно додати до свого щоденного раціону.

Яка користь від оливок для нашого здоров'я

Цей непоказний продукт містить велику кількість поживних речовин. Оливки є справжньою скарбницею мінералів і вітамінів, які необхідні для повноцінної роботи нашого організму.

Наприклад, оливки містять багато вітамінів групи B, які відіграють ключову роль у правильній роботі нервової системи. Вони позитивно впливають на наше самопочуття, зменшують тривогу і стрес. Також ці вітаміни потрібні, щоб підтримувати концентрацію і пам'ять. Саме вітаміни групи B потрібні для того, щоб наші нігті, волосся і шкіра залишалися красивими.

Також в оливках міститься велика кількість вітамінів А, Е та С. Вони є сильними антиоксидантами, що захищають клітини організму від шкідливого впливу вільних радикалів. Також вони допомагають уповільнити процеси старіння, знижують ризик захворювань, які пов'язані з нездоровим способом життя.

Оливки — як засіб від болю

Що корисніше — зелені чи чорні оливки / Фото: Pexels

Відкритий доктором Gary Beauchamp олеокантал, який міститься в оливках, діє подібно до ібупрофену. Згідно з науковими дослідженнями, він також допомагає усунути багато типів ракових клітин, не діючи при цьому на здорові. А ще олеокантал перешкоджає накопиченню бета-амілоїду, який викликає хворобу Альцгеймера.

Хоча оливки можуть здатися висококалорійними на перший погляд (в 100 г міститься приблизно 120 ккал), в них містяться корисні жири, які здатні підвищити рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ). Скільки оливок потрібно з'їдати на день, щоб отримати всі переваги для здоров'я? Фахівці стверджують, що вистачить і 7-8 штук.

Як правильно їсти оливки

Оливки можна їсти як закуску, добавляти їх до салатів, піци чи інших страв, зокрема і м'ясних. Вони є частиною середземноморської дієти. Хоча українці найчастіше бачать зелені і чорні оливки, насправді їх колірна палітра набагато більша. Вона включає також відтінки червоного і коричневого.

Колір оливок не випадковий, він вказує на стадію дозрівання продукту:

зелені — збирають у вересні, коли оливки ще незрілі, вони мають більш тверду консистенцію, злегка гіркуватий смак, багаті вітаміном С;

— збирають у вересні, коли оливки ще незрілі, вони мають більш тверду консистенцію, злегка гіркуватий смак, багаті вітаміном С; червоні — збирають наприкінці жовтня-на початку листопада, коли плоди вже починають дозрівати, колір може відрізнятися відтінком від червоного до коричневого, поєднують м'який смак солодкості і гіркоти;

— збирають наприкінці жовтня-на початку листопада, коли плоди вже починають дозрівати, колір може відрізнятися відтінком від червоного до коричневого, поєднують м'який смак солодкості і гіркоти; чорні — збирають у грудні, мають темно-фіолетовий колір, м'яку консистенцію та лише злегка солонуватий смак.

Що корисніше — зелені чи чорні оливки? Насправді, правильної відповіді не існує. Тут все залежить конкретно від ваших смакових уподобань. Цікаво, що дієтологи часто рекомендують промивати консервовані оливки, щоб позбутися зайвої солі і інших добавок.

Чи можна їсти оливки за гастриту: кому протипоказані

На жаль, оливки можна їсти далеко не всім. Цей продукт відрізняється сильним жовчогінним ефектом, а тому його не варто додавати до свого раціону людям під час загострення холециститу та інших захворювань жовчного міхура. Не можна їх вживати і за каменів у нирках.

Консервовані оливки можуть бути шкідливими через добавки, які до них додають виробники. Так залишки глютонату заліза і невимитої каустичної соди роблять їх сильним алергеном. Не можна їсти оливки за гастриту, а також дітям до 3 років.

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