Поради щодо дієти та вправ, які допомагають одужати від COVID

Поради щодо дієти та вправ, які допомагають одужати від COVID

Експерти діляться своїми рекомендаціями щодо харчування та фізичного навантаження для подолання інфекції COVID.

Лікарі розповіли про оптимальну дієту для людей з активною інфекцією COVID, а також на чому слід зосередитися, щоб зрештою одужати без затяжних симптомів. Також не пропустіть, чи можна повертатися до фізичних навантажень при залишковому кашлі.

Однак не варто ставитися до цих рекомендацій, як універсальних. Випадок кожної людини індивідуальний. Якщо ви отримали позитивний результат тесту на коронавірус, слід поговорити зі своїм лікарем про свої конкретні потреби.

Пийте більше води

Особливо з останнім варіантом Omicron біль у горлі є яскравим симптомом COVID. Питний режим у разі потрібно посилити.

COVID-19 також може викликати блювання та діарею, тому дуже важливо уникати зневоднення.

Коли ви хворі на COVID, у вас можуть бути м'язові болі, лихоманка, закладеність носа, нудота та/або блювання. На цьому етапі пийте більше рідини. Тримайте воду біля ліжка. Пийте компот, бульйон, чай або воду з лимоном та медом.

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Їжте перетерту і просту їжу

Більшість часу, проведеного з COVID, у пацієнтів немає апетиту. У багатьох немає навіть сил піднятися та поїсти. Тому суп-пюре, омлет, соки або фруктові пюре стануть найкращими варіантами меню. А йогурт, горіхове масло додадуть сил, заповнивши дефіцит білка, не викликаючи нападів нудоти.

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Підвищуйте імунітет за допомогою багатої поживними речовинами дієти

Поживна дієта важлива незалежно від того, одужали ви або поки що відчуваєте нездужання.

Хороші джерела білка (м'ясо, риба, яйця, сир, боби та сочевиця) допомагають відновити сили та м'язи.

Медики рекомендують їсти продукти з високим вмістом вітаміну С, вітаміну D та цинку.

Жирна риба, гриби та яєчні жовтки містять вітамін D, як і збагачені продукти, такі як молоко, апельсиновий сік та цільнозернові продукти. Що стосується цинку, лікарі рекомендують звернути увагу на боби та нут, банани та горіхи.

Якщо ви плануєте приймати добавки, рекомендуємо спершу поговорити зі своїм сімейним лікарем.

Є кілька невеликих досліджень, які можуть показати користь у боротьбі з вірусними захворюваннями за допомогою вітаміну С, цинку. Незважаючи на те, що необхідні більш масштабні дослідження, щоб побачити, чи це справжній ефект, ризики дуже низькі. Однак, якщо у вас є хронічні проблеми зі здоров'ям, особливо захворювання нирок та печінки, вам слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж починати приймати будь-які добавки.

Одним з найпоширеніших симптомів коронавірусу є втрата смаку та нюху або зміна сприйняття їжі вашими смаковими рецепторами. На щастя, у мене не було цього симптому, але якщо ви втратили смак та запах, вам може бути важко знайти деякі продукти.

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Збільште споживання клітковини, щоб позбавитися від запорів

Після перенесеного COVID процес дефекації може бути ускладненим.

Зневоднення, продукти з низьким вмістом клітковини, деякі ліки та емоційний стрес можуть сприяти запорам. Клітковини багато у фруктах, овочах, бобах, вівсянці, гороху, горіхах та насінні.

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Не перестарайтеся з вправами

Фізичні вправи, ймовірно, останнє, що ви думаєте під час COVID. Але як тільки лихоманка спаде і ви проведете кілька днів у ліжку, симптоми зникнуть, ви можете подумати, що готові повернутися до звичайного порядку дня, проте будьте обережні.

Оскільки коронавірус може викликати задишку та втому, фізичне навантаження має бути помірним.

Почніть із прогулянок.

Якщо ви відчуваєте помірні симптоми, такі як лихоманка, задишка або біль у тілі, інтенсивні вправи протипоказані. Вони можуть збільшити ризик розвитку міокардиту чи запалення серцевого м'яза.

Під час одужання гуляйте по 30-45 хвилин щодня, а також робіть дихальні вправи.

Якщо вас госпіталізували з COVID або ви мали серйозні симптоми, навіть при кращому самопочутті вам необхідно поговорити з лікарем, щоб отримати дозвіл тренуватися. І незалежно від того, наскільки легкою чи важкою є ваша хвороба, зачекайте, поки ви не відчуєте себе нормально.

А коли ви вперше після хвороби приступите до тренування, почніть із 50% вашого звичайного навантаження та тривалості, поступово збільшуючи його на 10–15% на тиждень.