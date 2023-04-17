Поради, які допоможуть уповільнити старіння

Після 50 років дієтологи радять уважно стежити за раціоном. Що саме потрібно споживати, щоб уповільнити старіння, читайте в матеріалі ТСН.ua

Старіння неминуче, реального способу зупинити цей процес немає. Однак, якщо дотримуватися певних харчових звичок, можна зменшуючи ризик захворювань і таким чином, сповільнити старіння.

Саме після 50 важливо приділити увагу зниженню ризику захворювань, тому що ймовірність серцевого нападу зростає у чоловіків після 45 років і у жінок після 55 років. Рівень артеріального тиску в 50 років безпосередньо впливає на ризик серцевих захворювань, а здорове серце у віці 50 років, як свідчать дослідження, може знизити ризик розвитку деменції у наступні роки.

Тобто запобігати захворюванням є частиною уповільнення процесу старіння у ваші 50 років, і здорові харчові звички можуть допомогти в цьому.

Які харчові звички уповільнюють старіння після 50 років

Споживання достатньої кількості клітковини

Отримання достатньої кількості харчових волокон у щоденному раціоні має вирішальне значення, оскільки допомагає знизити ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу, високого кров’яного тиску та навіть раку.

Згідно з дослідженнями серед багатьох факторів, таких як споживання вуглеводів, споживання цукру, глікемічного навантаження та споживання клітковини, саме клітковина найбільше впливає на ризик вікових захворювань та уповільнення старіння.

Щоб отримати більше клітковини, додайте до свого раціону більше цільноозернових продуктів, сочевиці, овочів і фруктів.

Споживайте більше білка

Після 30 років тіло починає втрачати м’язову масу, а ще більше зменшення її відбувається після 60 років. Тому важливо нарощувати м’язову масу після 50 років. Один з основних способів зробити це — споживати достатню кількість білка.

Дієта з високим вмістом білка в поєднанні з силовими тренуваннями допоможе підтримати здоровий ріст м’язів.

Щоб отримати більше білка у своєму раціоні, споживайте птицю, яйця, горіхи, грецький йогурт тощо.

Здорові жири також потрібні

Для здоров'я серця важливо включити у щоденний раціон здорові жири, такі як омега-3 жирні кислоти. Приймання омеги-3 жирних кислот, які містяться в рибі, горіхах, авокадо та деяких рослинних оліях може допомогти знизити ризик смерті від ішемічної хвороби серця, а також знизити ризик гіпертонії.

Споживайте більше продуктів, що містять омега-3, наприклад рибу, авокадо або горіхи.

Їжте більше рослинної їжі

Дослідження свідчать, що рослинні дієти збільшують тривалість життя, зменшують запалення, допомагають схуднути, знижують рівень ліпідів, стабілізують артеріальний тиск. Рослинна дієта може відігравати певну роль в уповільненні старіння шкіри.

Менше ультраоброблених продуктів

Ультраоброблені продукти пройшли значну обробку і містять велику кількість насичених жирів, калорій, натрію та добавок. Щоб уповільнити старіння після 50 років, потрібно обмежити їх споживання та їсти більше цілісних продуктів.

Дотримуйтесь середземноморської дієти

Харчування, що ґрунтується на принципах середземноморської дієти, зосереджене на споживанні риби та морепродуктів допомагає уповільнити процес старіння, додає до раціону здоровіші жири та зменшує споживання продуктів ультраобробленої обробки.

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