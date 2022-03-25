Порушення в роботі ШКТ, збій менструального циклу, нервове виснаження: що з цим робити

Порушення в роботі ШКТ, збій менструального циклу, нервове виснаження: що з цим робити

На жаль, зараз харчування більшості людей лишає бажати кращого.

Порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, збій менструального циклу, нервове виснаження та інші проблеми, що викликає життя у постійному стресі, розбирає дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

Що з цим робити?

"Зараз обов”язок кожного - піклуватися про свій організм та здоров’я. Перше що потрібно зробити - налагодити харчування настільки, наскільки це можливо в даних умовах", - пише лікарка.

Харчуватися потрібно 3 рази на день.

В 1 прийомі їжі завжди повинні бути білки, жири, вуглеводи.

Білки: це можуть бути різноманітні консерви, закрутки, тушонка, курка, качка, індичка, риба, рибні консерви, яйця.

Вуглеводи: хліб, цільнозернові хлібці, будь-які каші, паста, спагетті.

Додаємо жири. Будь-які рослинні олії, вершкове масло, горіхи, насіння, сало!

Овочі/клітковина: підійде консервація, квашена капуста, огірки, помідори, баклажани, кабачкова ікра. Якщо є доступ до свіжих овочів та зелені - додавайте до раціону. Купіть заморожені овочі, які можна використовувати для швидкого приготування різних страв та супів.

Якщо маєте фрукти, сухофрукти, пастилу - додавайте їх до 1 або 2 прийому їжі. Організму також потрібна глюкоза.

Нагадаємо, 2-3 яйця щодня – абсолютно здорова харчова звичка.

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