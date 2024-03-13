Поширені помилки в харчуванні після 50 років: дев'ять важливих правил від експертів для здоров'я

Звичайно, правильно харчуватися потрібно завжди, а не від якогось конкретного віку. Однак, саме після 50 років важливо кардинально змінити свої звички та створити здоровий раціон.

В молодому віці організм ще має певний запас міцності, а тому намагається протистояти всьому тому шкідливому, що ми споживаємо в їжу, самостійно. Після 50 років йому вже потрібна усвідомлена допомога, адже його ресурси сильно зношуються.

Основні помилки в харчуванні після 50 і як їх уникнути

Великі порції

Якщо в більш молодому віці організм ще може впоратися з великим обсягом продуктів та їх калорійністю, то після 50 важливо стежити за цим більш ретельно.

Справа в тому, що метаболізм сповільнюється, і, якщо ви не зменшите калорійність, розміри порції та частоту приймання їжі, виникає значний ризик виникнення зайвої ваги. А з віком боротися з нею стає набагато складніше.

Експерти радять їсти невеликими порціями. В ідеалі потрібно, щоб за один раз ви з'їдали не більше вашої долоні. Частота — 5-6 приймань їжі.

Погана збалансованість

Дуже важливо, щоб у вашому раціоні були присутні жири, білки, вуглеводи. Обов'язково додайте до свого раціону молочні продукти (багаті на кальцій), овочі-фрукти (клітковина) та рибу (омега-3 жирні кислоти).

Не повинно бути переваги в бік якогось одного продукту, тобто потрібно, щоб в організм надходило потроху всього. Спробуйте повністю або частково виключити з раціону напівфабрикати (сосиски, ковбаси, готові котлети тощо). Їх краще замінити домашніми стравами з мінімальною кількістю солі і консервантів.

Слід забути про різні газовані напої. Їх краще замінити домашніми компотами, чаями, звичайною водою. Так само не несуть нічого корисного консерви. Краще всі законсервовані овочі їсти в свіжому вигляді. Не забувайте після 50 років зменшити кількість споживання солі.

Неправильний спосіб приготування їжі

Експерти радять відмовитися від смаженої їжі, особливо у великій кількості олії. Віддавайте перевагу тушінню, варінню та запіканню в духовці.

Забувають вживати в їжу продукти з кальцієм

На жаль, після 50 років серйозною проблемою стає остеопороз. Тобто знижується щільність кісток, вони стають більш крихкими. Від цього нікуди не дітися, але можна значно покращити ситуацію, якщо не забувати щодня додавати до раціону продукти, багаті на кальцій.

Не додають вітаміни і БАДи

Правильно підібрані добавки можуть сильно допомогти організму справитися з віковими змінами після 50 років. Для цього спочатку потрібно здати розширений аналіз крові, проконсультуватися з терапевтом, який допоможе підібрати вітаміни та БАДи саме для вас. Не варто забувати, що ми не можемо отримувати з їжею 100% необхідних речовин.

Як правильно харчуватися після 50 років / Фото: pixabay.com

Продовжують сидіти на дієтах

Якщо говорити прямо, то і в молодому віці краще не сидіти на дієтах. Адже це — стрес для організму. Особливо, коли ми намагаємося привести його у потрібний для нас стан за короткий термін, не звертаючи уваги на потреби для здоров'я.

Після 50 років краще не виключати з раціону якісь продукти (як за кетодієти чи білкової дієти), адже "зламавши" якийсь механізм у такому віці його вже набагато складніше "полагодити", оскільки ресурси вже витрачені.

Не вживають достатню кількість води

Згідно з рекомендаціями лікарів на день потрібно випивати 2 літри води. Однак, насправді, це дуже багато і не кожна людина може стільки випити. Тому важливо підібрати індивідуальний об'єм. Але пам'ятайте, в ідеал це повинно бути не менше 4-5 склянок води.

Не додають до раціону рідкі страви

Такі страви мають знижену калорійність, а тому можуть стати справжнім порятунком після 50 років. Мова йде про супи, підливи, соуси, фрукти та овочі, які містять великий відсоток рідини (огірки, кавуни). Завдяки цьому ви будете перевантажувати організм, але при цьому наповните його усіма життєво необхідними елементами.

Вживають надто гарячу їжу

Ця звучить досить дивно, але, якщо у молодому віці гаряча їжа добре засвоюється, то після 50 вона стає справжнім стресом для організму. Дуже важливо, щоб будь-яка страва була помірно теплою.

Харчування після 50 років для чоловіків та жінок не сильно відрізняється. В обох статей вже уповільнюються гендерні функції, а тому їжа стає лише джерелом для підтримання функціонування організму.

Також експерти радять не відмовляти собі у "маленьких радощах": горнятко кави чи келих вина. Просто так варто діяти не надто часто, а лише в особливі моменти. Це не позначиться на організмі негативно, а навпаки допоможе отримати позитивні емоції, які важливі для самопочуття.

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