Постійне вживання цих продуктів може призвести до закупорювання судин

Дізнайтеся, які продукти слід обмежити в раціоні, якщо ви не хочете, щоб артерії забивалися.

Дослідження показують, що деякі продукти харчування та страви у разі постійного вживання можуть призвести до закупорювання судин.

Хронічне закупорювання судин стає причиною таких станів, як інфаркт міокарда та ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, збої в серцевому ритмі.

Атеросклеротичні бляшки, відриваючись від стінок судин можуть блукати з кровотечею і закупорювати судини і артерії, приводячи тим самим до різкого повного. Захворювання називається атеросклерозом, і воно може вражати майже кожну частину організму, включно з артеріями в серці, мозку, руках, ногах, тазі та нирках. Воно має різні назви залежно від того, які артерії уражені.

Атеросклероз небезпечний, але хворобі можна запобігти. Здорова дієта є ключовим фактором у випадку атеросклерозу. І йдеться не лише про підтримку нормальної ваги.

"Засмічені" судини є тихим вбивцею, і зазвичай вони не виявляють ознак, доки не виникнуть серйозні проблеми зі здоров’ям, такі як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, інсульт.

Фізична активність, здорова дієта та зміна способу життя можуть допомогти зменшити ризик закупорювання судин. Обмеження чи відмова від певних продуктів та підтримування рівня холестерину в нормі також знизять ризик атеросклерозу.

Сало, бекон

Бекон, сало мають настільки високий вміст жиру, що у разі постійного вживання, може призвести до блокування судин. Високий рівень насичених жирів сприяє запаленню, яке може спричинити зневоднення клітин шкіри та сприяти атеросклерозу.

Ще одна велика небезпека цих продуктів для здоров’я полягає в тому, що під час їхнього споживання, ви споживаєте і багато солі. Це може призвести до низки проблем, таких як затримка води в організмі та підвищення кров’яного тиску.

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Вершкове масло

Вершкове масло — це чудовий продукт. Однак є недолік — високий рівень насичених жирів, що може призвести до закупорювання судин і високого рівня холестерину. Тому поміркованість є ключовою у разі споживання вершкового масла.

Якщо ви хочете зменшити кількість споживаного масла або знайти більш здорові замінники, у вас є кілька варіантів. Одним із варіантів є перехід на нежирні види із меншим відсотком жиру. Існують також веганські спреди, які спеціально розроблені для заміни в рецептах. Деякі кухарі замінюють розтоплене вершкове масло у рецепті на бананове пюре чи половину кількості вершкового масла, зазначеного в рецепті, — на оливкову олію. Це ще один спосіб зменшити споживання насичених жирів.

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Магазинне печиво

На жаль, такі інгредієнти, як масло, вершки, сіль і цукор, роблять печиво шкідливим продуктом із високим вмістом насичених жирів і натрію, двох речей, які можуть підвищити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, якщо споживати їх у надмірній кількості. Якщо ви вживаєте печиво кожного дня, це також означає ви, швидше за все, споживаєте багато трансжирів. Загалом, важливо пам’ятати, що печиво за своєю суттю не шкідливе – як і будь-який інший продукт, його потрібно споживати помірно.

Обирайте цільнозернові види печива та споживайте його зі свіжими фруктами та нежирним йогуртом.

Незбиране молоко та сир

Надмірне споживання цих продуктів може призвести до блокування судин. Ось чому важливо точно розуміти, скільки молока та сиру ви повинні споживати щодня, перш ніж повернутися до звичного раціону. Експерти в галузі охорони здоров’я пропонують скоротити споживання молочних продуктів до двох порцій на день.

Зменшення кількості жирного молока та молочних продуктів у раціоні покращить загальне здоров’я. Однією з ефективних стратегій є зменшення розміру порцій. Обирайте нежирні версії популярних молочних продуктів, таких як знежирене молоко або грецький йогурт з високим вмістом білка та козячий сир, виготовлений із молока зі зниженою жирністю.

Смажені страви

Кількість холестерину у смаженій їжі різко зростає, що може призвести до підвищення артеріального тиску, підвищеного ризику серцево-судинних захворювань та інсульту. Крім того, для смаженої їжі зазвичай потрібно вдвічі або навіть утричі більше олії, ніж для інших способів приготування. Пасерування — це здорова альтернатива смаженню. А додавання спецій і трав є безпомилковим способом завжди мати смачні страви незалежно від способу приготування.

Нагадаємо, що селен відіграє важливу роль в обміні речовин та функції щитовидної залози.

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