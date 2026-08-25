Постійно хочеться їсти: тренер назвав простий спосіб приборкати апетит під час схуднення

Як зменшити апетит

Реклама

Сильний апетит і постійне бажання перекусити можуть серйозно ускладнити схуднення. Людина начебто дотримується свого раціону, але вже через кілька годин знову думає про їжу — особливо про солодке, випічку чи інші калорійні продукти. Виявляється, причина не завжди полягає у відсутності сили волі або справжньому голоді.

Фітнес-тренер і консультант зі схуднення Шейн Роуленд (Shayne Rowland) розповів про поширені причини, через які організм може буквально «вимагати» їжі. За його словами, перш ніж боротися з апетитом жорсткими обмеженнями, варто звернути на них увагу.

Реклама

Чому постійно хочеться їсти

Коли людина недостатньо спить

Роуленд пояснює, сильна тяга до їжі іноді може бути своєрідним сигналом про те, що організму чогось бракує.

Реклама

Однією з можливих причин є недосипання. Коли людина регулярно спить недостатньо, це може впливати на механізми, що регулюють відчуття голоду та насичення. Зокрема, тренер звертає увагу на грелін — гормон, пов’язаний із відчуттям голоду.

Саме тому після безсонної ночі або кількох днів поганого сну може бути значно складніше контролювати харчування. Замість того щоб автоматично звинувачувати себе у відсутності дисципліни, варто оцінити якість свого сну.

Спрагу можна переплутати з бажанням перекусити

Ще одна річ, на яку радить звернути увагу Роуленд, — вживання достатньої кількості рідини.

Іноді бажання щось з’їсти виникає тоді, коли людина давно не пила. Тому перед незапланованим перекусом можна спочатку оцінити прості речі, коли ви востаннє пили воду і чи достатньо рідини отримали протягом дня. Це не означає, що склянкою води потрібно замінювати їжу, коли людина справді голодна. Йдеться радше про уважніше ставлення до сигналів свого організму.

Реклама

Білок допомагає довше залишатися ситим

Окрему увагу тренер приділяє білку в раціоні. Якщо харчування не забезпечує достатнього насичення, людина може швидше зголодніти й почати шукати додаткові перекуси.

Джерелами білка можуть бути, наприклад, яйця, риба, м’ясо, кисломолочні продукти, бобові, тофу та інші продукти — конкретний вибір залежить від особливостей раціону людини. При цьому немає потреби будувати все меню навколо одного нутрієнта. Для повноцінного харчування важливі також овочі, фрукти, цільнозернові продукти, корисні джерела жирів та інші складові збалансованого раціону.

Причиною тяги до їжі може бути не сама їжа

За словами Роуленда, варто звернути увагу й на загальний стан організму. Постійне бажання перекусити може супроводжувати періоди втоми, стресу та недостатнього відновлення.

Знайома багатьом ситуація, після складного робочого дня хочеться не звичайної вечері, а чогось особливо солодкого або жирного. Їжа в такому випадку може ставати швидким способом отримати задоволення або перемкнути увагу. Тому іноді корисно поставити собі просте запитання: «Я справді зараз голодний чи просто втомився, нервую або хочу відпочити?» Це не означає, що будь-яке бажання з’їсти десерт потрібно придушувати. Але розуміння причини допомагає приймати більш усвідомлені рішення.

Реклама

Що робити, якщо постійно тягне до їжі

Замість того щоб одразу вводити суворі заборони, можна проаналізувати кілька факторів:

чи достатньо ви спали останніми днями;

чи регулярно п’єте воду;

чи є у ваших основних прийомах їжі джерела білка;

чи достатньо різноманітним є раціон;

чи не намагаєтеся ви дотримуватися надто жорстких обмежень;

чи не пов’язане бажання їсти зі стресом, втомою або нудьгою.

Такий підхід може бути кориснішим за нескінченну боротьбу із собою та спроби просто «заборонити» собі їсти.

Водночас важливо не сприймати будь-який голод як проблему. Голод — нормальний фізіологічний сигнал організму, а метою здорового схуднення не повинно бути його повне усунення. Якщо людина навмисно їсть надто мало, постійно пропускає прийоми їжі або встановлює жорсткі заборони, сильний апетит може бути цілком закономірною реакцією організму.

Тому більш практично працювати не над тим, як «вимкнути» голод, а над режимом, який можна підтримувати тривалий час — достатньо спати, регулярно харчуватися, отримувати необхідні поживні речовини, пити воду та залишатися фізично активним.

Якщо ж сильний голод з’явився раптово, не минає навіть після нормального харчування, супроводжується різкими змінами ваги, сильною спрагою, слабкістю чи іншими незвичними симптомами, варто обговорити це з лікарем.

Новини партнерів