Постковідний синдром: як довго триває та як відновитися після перенесеного COVID-19

Постковідний синдром: як довго триває та як відновитися після перенесеного COVID-19

У кожної п’ятої людини із позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що таке постковідний синдром і як повернутись до звичайного життя після перенесеного COVID-19.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

"Хоча більшість і хворіє в досить легкій формі, це не означає, що саме ви зможете уникнути ускладненого перебігу хвороби. Адже заздалегідь дізнатись, як конкретна людина перенесе захворювання – неможливо. Водночас навіть у тих українців, які легко або безсимптомно перенесли хворобу, може спостерігатись так званий “постковідний синдром” або “тривалий ковід” (long COVID-19).

Що таке "постковід":

Ознаки та симптоми, які виникають після перенесеної хвороби, неможливо пояснити жодним діагнозом. Такий стан може тривати від 5 до 12 тижнів або довше.

Чим характеризується:

Тривалим відновленням після інфікування COVID-19.

Різними клінічними проявами: слабкість, знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи тощо. Наразі не існує вичерпного переліку симптомів та станів, характерних для постковідного синдрому. Їх спектр широкий і постійно оновлюється та доповнюється.

У скількох людей може спостерігатися:

Британські дослідження вказують, що у кожної п’ятої людини із позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної десятої – протягом 12 тижнів.

Як відновитися після перенесеного COVID-19:

Інструкції чи рецепта швидкого відновлення наразі немає. А особливо, якщо зважати на різний перебіг захворювання та індивідуальні особливості кожного пацієнта.

Серед порад є дотримання режиму сну та збалансованого харчування, помірна фізична активність, вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей, прогулянки на свіжому повітрі.

Також варто звертати увагу на лікування проявів хронічних хвороб, якщо такі мають місце. Варто консультуватися із сімейним лікарем щодо свого стану. Не соромтеся поділитися своїми тривогами чи обговорити ті скарги і симптоми, які виникли у вас після захворювання на COVID-19.

Також в МОЗ наголошують, що медичні заклади Україні готові надати необхідну консультативну допомогу, обстеження та лікування пацієнтів із "постковідним синдромом" як в амбулаторних умовах, так і, за потреби, у стаціонарах у рамках Програми медичних гарантій.

Нагадаємо, станом на 18 листопада на COVID-19 хворіє понад 500 тисяч наших громадян.

Читайте також: