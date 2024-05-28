Потрібно їсти жінкам після 45 років: вчені назвали три групи продуктів для схуднення за менопаузи

Навіть за менопаузи у віці 40-45 років жінки можуть з легкістю схуднути в домашніх умовах. Потрібно лише вживати три основні групи продуктів, кажуть вчені.

Поширеним симптомом менопаузи у жінок є збільшення ваги. Тому часто у віці 40-55 років дами вважають, що вже не такі стрункі, як їм би того хотілося. Проте, каже фармацевт Аббас Канані з компанії Chemist Click, за допомогою правильної дієти, помірної фізичної активності та здорових звичок скинути зайву вагу все ж можливо.

За словами фармацевта, один з ключових факторів полягає саме у правильному харчуванні. Експерт рекомендує дотримуватися збалансованої дієти, яка полягає у вживанні трьох основних груп продуктів:

овочі;

фрукти;

цільнозернові продукти.

Аббас впевнений, що вони допомагають зменшити симптоми менопаузи, в тому числі і збільшення ваги.

У благодійній організації по боротьбі з холестерином Heart UK пояснюють, що цільнозернові продукти містять три основні частини: висівки, ендосперму та зародок. В них є клітковина, вітаміни та фітонутрієнти. Під час очищення зерен з них видаляють зародки та висівки, тому вони стають менш корисними для нашого організму.

Як варіанти цільнозернових продуктів слід звернути увагу на хліб з борошна грубого помелу, пітти, цільнозернові пластівці, цільнозернові макарони, кус-кус, дикий та коричневий рис. В них більше поживних речовин, які допомагають схуднути, ніж в рафінованих аналогах (білий хліб, звичайні макарони, білий рис, печиво тощо).

Овочі за менопаузи можна обирати будь-які, від авокадо до помідорів чи солодкої картоплі.

Фармацевт також наголошує, що окрім змін у харчуванні, варто також звернути увагу на фізичну активність. Він радить збільшити кількість вправ, які допомагають пропрацювати область живота. Завдяки регулярним вправам та фітнесу можна більш ефективно боротися з зайвою вагою, коли рівень естрогену починає знижуватися, а жир перерозподілятися.

Експерт додав, що слід збільшити й м'язову масу, оскільки м'язи спалюють більше калорій у стані спокою, ніж жирова тканина. А це означає, що метаболізм пришвидшується. Хоча кількість жиру в одній конкретній зоні зменшити неможливо, проте за даними Британського кардіологічного фонду, аеробні вправи найкраще допомагають позбутися зайвих кілограм в животі та в усьому тілі. Це можуть бути танці, швидка ходьба, плавання, біг, ба більше, навіть хатня робота.

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