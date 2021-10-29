Повсякденні звички, які збільшують ризик інсульту

Виснажливий, часто смертельний... Як його попередити і чи можна уникнути?

Інсульти — одна з головних причин інвалідності. Щорічно 29 жовтня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом (World Stroke Day). Тож, поговоримо про те, що спричиняє цей недуг.

Насправді, 80% інсультів можна запобігти, стверджують у Центрі контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention). Уникнення поширених шкідливих звичок — це простий і ефективний спосіб почати профілактику інсульту. За даними CDC, це повсякденні звички, які підвищують ризик інсульту.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про причини інсульту і те, що його спричиняє.

Нездорова дієта

Дієти з високим вмістом насичених жирів, транс-жирів і холестерину пов’язують з інсультом та пов’язаними з ним захворюваннями, такими як серцеві захворювання.

Крім того, дієта з високим вмістом солі може призвести до високого кров’яного тиску, що є основним фактором ризику інсульту.

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Сидячий спосіб життя

Недостатня фізична активність може призвести до інших захворювань, які підвищують ризик інсульту.

Ці стани здоров’я включають ожиріння, високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину та діабет.

Щоб зменшити ризик інсульту та інших проблем зі здоров’ям, експерти, включаючи Американську кардіологічну асоціацію, рекомендують щотижня займатися принаймні 150 хвилин помірної інтенсивної активності або 75 хвилин енергійної активності (в ідеалі протягом тижня).

Приклади помірної інтенсивності включають швидку ходьбу, неквапливу їзду на велосипеді, садівництво та танці. Прикладами активної діяльності є біг, плавання, їзда на велосипеді та веслування.

Центр громадського здоров’я України

Ожиріння

Ожиріння, яке визначається як ІМТ (індекс маси тіла) 30 і вище, є основним фактором ризику діабету та високого кров’яного тиску, двох умов, які підвищують ризик інсульту. Ожиріння також пов’язане з високим вмістом холестерину та тригліцеридів (жирів у крові), які можуть зміцнювати артерії, що збільшує ймовірність серцево-судинних захворювань.

Зловживання алкоголем

Вживання занадто великої кількості алкоголю також підвищує рівень тригліцеридів у крові, потенційно сприяючи серцевому нападу або інсульту. Це також може підвищити ваш кров’яний тиск. Щоб зменшити ризик інсульту та інших серйозних проблем зі здоров’ям, експерти рекомендують пити лише в помірній кількості — не більше одного напою на день для жінок і двох напоїв на день для чоловіків.

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Вживання тютюнових та нікотинових виробів

Тютюновий дим містить тисячі токсинів. Після вдихання вони можуть пошкодити серце і стінки артерій, підвищуючи ризик інсульту.

«Нікотин у сигаретах підвищує кров’яний тиск, а окис вуглецю від сигаретного диму зменшує кількість кисню, який може переносити ваша кров», — говорять в CDC.

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