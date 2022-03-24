Позбавляємось пирію на городі без хімії: шість ефективних способів

Для дачників бур’ян – це завжди велика проблема. Серед бур’янів що швидко розростаються, пирій, напевно, посідає перше місце. Виділяється він своєю живучістю, здатний швидко пристосовуватись до будь-яких умов і може похвалитися засухо- та морозостійкістю. Навіть короткий відрізок кореня пирію може вирости у повноцінну потужну рослину. ТСН.ua зібрав ефективні методи боротьби з пирієм.

Проблема ускладнюється тим, що не кожен дачник готовий втопити свій город в хімії задля того, щоб вивести бур’ян. Як позбутися пирію без хімічної обробки – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Попри всі складності в боротьбі з пирієм, навіть у нього є слабкі сторони. Цей бур’ян вибагливий до освітлення та не переносить затінення. Окрім цього, деякі сидеральні культури здатні витісняти пирій із ділянки. До них належать, наприклад, жито озиме, овес, пшениця, з бобових: люпин, пелюшка, конюшина. Звичайно ж, існують і хімічні препарати що здатні боротися з пирієм, але питання безпечності таких речовин – дискусійне.

Як позбутися пирію на дачі, земельній ділянці?

Найчастіше використовують ручний спосіб боротьби з пирієм. На невеликій ділянці боротися з ним вручну ще можна, але на більшій ділянці для цього доведеться витрати багато сил та часу. Зате, такий спосіб найбільше екологічний і простий в розумінні. Головне – користуватися не лопатою, а вилами, щоб не пошкодити корені під час обробки ґрунту. Глибина обробки має бути не більше 20 см. Ще один спосіб – подрібнення кореневища пирію. За цього способу кореневище подрібнюється на дрібні частини за неглибокої оранки мотоблоком або мотокультиватором. Глибина такої оранки – до 20 см. Така обробка стимулює пробудження молодих бруньок, які потім буде легше витягати з землі. Саме тому, щойно над землею будуть з’являтися нові зелені паростки – їх необхідно витягати, поки вони не наростили розгалужену кореневу систему, як у «дорослих» рослин. Цей спосіб теж трудомісткий, і, найголовніше, руйнує структуру ґрунту, є згубним для підземних мікроорганізмів що збагачують ґрунт. Це не найкращий метод для прибічників органічного землеробства. Проте, цей спосіб можна пом’якшити, висадивши одразу після обробки недружні до пирію рослини-сидерати. Саджати їх необхідно щільно та не затягуючи з часом після оранки. Це допоможе оздоровити ґрунт, створити затінення для пирію та, загалом, оздоровити землю. Ще одна технологія для зменшення росту цього бур'яну така: потрібно підрізати пирій раз у 20 днів по три-чотири рази. Це робиться для того, щоб рослина не розросталась. Важливо не давати йому виростати вище 10-15 см. Сенс полягає в тому, що для пирію є закономірність – чим густіший зелений чуб, тим міцніше коріння під землею. Пирій не переносить затінення, тому для боротьби з ним підійде і такий спосіб – ділянка з пирієм навесні застеляється картоном або чорною плівкою і залишається на літо. Так можна позбутися і порослі, й коренів. На невеликій ділянці можна використовувати мульчування – покриття ґрунту мульчею, або плоскоріз. Окрім цього, рекомендовано висадити разом із пирієм на одній ділянці сидеральну культуру, наприклад, гречку. Після того як вони зійдуть, варто їх скосити, але з ділянки не прибирати. Також, варто змішати скошені рослини з гірчицею, рапсом, вівсом. Можна використовувати й інші сидерати – рослини, що вирощуються для збагачення ґрунту азотом і запобіганню росту бур’янів. Опісля, ґрунт варто зволожити й залишити до осені. Коли прийде осінь, землю на ділянці варто перекопати. Все це робиться не лише для знищення пирію у вас на городі, але і для спушування ґрунту.

Загалом, існує безліч способів боротьби з пирієм. Більшість з них, особливо, так звані, «народні способи»– дуже трудомісткі. Вибирати з різноманіття способів необхідно, виходячи з індивідуальних умов: розмірів ділянки, наявності часу та особистих уподобань.

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