Як позбутися пігментних плям на шкірі / © Фото з відкритих джерел

Пігментні плями та інші недоліки шкіри — поширена естетична проблема, яка виникає через надлишок меланіну — природного пігменту, що надає колір шкірі, волоссю та очам.

Причини появи таких плям різноманітні:

Зовнішні фактори : надмірне сонячне випромінювання, контакт із певними хімічними речовинами або лікарськими препаратами.

Внутрішні фактори: гормональні зміни під час вагітності, генетична схильність, старіння або травми шкіри.

Хоча ці плями не становлять загрози для здоров’я, вони можуть впливати на самовпевненість і сприйняття власного вигляду.

Що таке гіперпігментація

Гіперпігментація — це зміна кольору шкіри, яка проявляється у вигляді темних плям через підвищену виробку меланіну. Найчастіше вона з’являється на обличчі та руках, але може вражати будь-які відкриті ділянки тіла.

Види гіперпігментації:

Веснянки та сонячні плями — результат впливу ультрафіолету, що ушкоджує меланін.

Мелазма — форма пігментації під час вагітності, яку ще називають “маскою вагітності”, коли плями з’являються на носі та щоках. Часто зникає самостійно після пологів.

Посттравматичні плями — темні сліди після порізів, опіків або хірургічних втручань.

Натуральний засіб від пігментації

Інгредієнти:

1 ч. л. порошку куркуми

1 ч. л. свіжого лимонного соку

Приготування та використання:

Ретельно змішайте інгредієнти до однорідної маси. Нанесіть на уражені ділянки шкіри. Залиште на 15 хвилин до висихання. Змийте холодною водою.

Увага: після процедури уникайте прямого сонячного світла, щоб не посилити пігментацію.

Рекомендовано використовувати перед приймання душу. Повторюйте процедуру 1–2 рази на день до появи помітних результатів.

Цей натуральний засіб працює за принципами Аюрведи:

Лимон діє як природний відбілювач і сприяє очищенню відмерлих клітин шкіри.

Куркума не тільки допомагає освітлити пігментні плями — це відомий індійський секрет краси — але й має сильні протизапальні властивості, надаючи шкірі природне сяйво.

Для власників дуже чутливої шкіри лимонний сік можна розвести водою або замінити молоком.

Спробуйте цей метод, і ви помітите різницю!

Примітка: ця стаття носить інформаційний характер і не замінює консультацію лікаря або дерматолога.