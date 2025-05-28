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ТСН у соціальних мережах

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962
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Працює ефективніше за зелений чай: дієтологи назвали напій, який допомагає схуднути

Зелений чай вже давно відомий своїми корисними властивостями. Однак, виявляється, є напій, який має значно більше переваг. Особливо, якщо ви хочете скинути зайві кілограми.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який чай допомагає схуднути

Який чай допомагає схуднути / © unsplash.com

Мова йде про гречаний чай, або соба-ча. Цей напій стає дедалі популярнішим в світі. За словами дієтологів, він заміняє зелений чай, адже допомагає схуднути і має чимало інших корисних властивостей для здоров’я.

Який ефект від гречаного чаю: чим він корисний

Цей особливий напій готують зі смаженого насіння гречки татарської. Він дуже популярний в Японії, Кореї та Китаї. Чай відрізняється легким горіховим присмаком і має багато переваг для здоров’я:

  • до складу соба-ча входять вітаміни і мінерали, які потрібні нашому організму — наприклад, вітаміни групи В і вітамін А, а ще залізо, магній та марганець;

  • допомога травленню — в гречці міститься багато клітковини, яка є надзвичайно корисною для нашого шлунку. Вона підтримує тривале відчуття ситості, поліпшує роботу кишківника і покращує процеси травлення;

  • підтримка здорового рівня цукру в організмі — за даними деяких досліджень, гречка підтримує нормальний рівень цукру, що є дуже важливим для нашого здоров’я;

  • уповільнення процесів старіння організму — до складу соба-ча також входить рутин, що є потужним антиоксидантом і допомагає організму боротися з вільними радикалами, захищаючи клітини від пошкодження;

  • не містить кофеїну — це означає, що ним можна насолоджуватися будь-коли, навіть перед сном.

Соба-ча можна спробувати пити замість кави чи звичайного чаю. Однак, слід звернути увагу, що гречаний чай заборонено пити людям з захворюванням травної системи чи порушеннями згортання крові.

Як правильно готувати соба-ча

Гречаний чай готується так само як і зелений. В кружку потрібно висипати зерна, залити їх окропом і залишити на 3-5 хвилин. За бажання, можете збагатити напій шматочком лимона чи медом. Він чудово смакує як гарячим, так і холодним. Цікаво, що соба-ча можна не лише пити, але й додавати до салатів, супів чи тістечок, їсти у вигляді пластівців, борошна або каші.

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Дата публікації
Кількість переглядів
962
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