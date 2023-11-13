Правильна каша-чистка для схуднення: рецепт, що спалює жир

За допомогою такої каші ви не тільки швидко схуднете, а й зможете позбутися шлаків у організмі.

Ця каша смачна та ситна, її можна їсти кожного дня, аби схуднути, і не робити розвантажувальних днів. Окрім корисної функції схуднення вона також здатна очистити організм. Розповідаємо, чим корисна така страва для схуднення, що потрібно для цієї чудо-каші і як її правильно приготувати.

Як приготувати кашу: покроковий рецепт

Для того, аби приготувати таку кашу, потрібні наступні складники:

6 столових ложок вівсяних пластівців «Геркулес», які потрібно буде варити, швидкі каші не підходять;

10 штучок чорносливу;

1 склянка кефіру, який має жирність 1%;

1 чайна ложка насіння льону;

1 чайна ложка какао;

1 столова ложка лляної олії.

Оскільки для каші потрібна буде заправка, її краще приготувати з вечора. Що для цього знадобиться?

Насіння льону необхідно перемолоти на борошно за допомогою комбайна чи блендера. Чорнослив слід намочити на 10 хвилин, а потім порізати на дрібні шматочки. Потім поєднуємо чорнослив, мелений льон і какао. Все ретельно перемішуємо і заливаємо нежирним кефіром. Суміш потрібно витримати ніч у холодильнику. Вранці зваріть 6 столових ложок геркулесу за інструкцією на упаковці, зазвичай її потрібно варити 5-7 хвилин на повільному вогні. І в готову страву додаємо суміш із холодильника. Потім у кашу додаємо ложку лляної олії, перемішуємо і можна їсти.

Чим корисна така вівсяна каша

Найголовніше, кефір та геркулес здатні вивести з організму залишки шлаків і неперетравленої їжі, які не вийшли природнім шляхом. Також вівсяна каша допоможе позбутися здуття живота і можливих проблем із травленням, особливо тоді, коли ви дотримуєтеся жорстких дієт.

До того ж, якщо їсти таку кашу кожного дня, вага не стоятиме на місці, оскільки ви починатимете кожен свій ранок правильно. Окрім того, така вівсяна каша досить ситна, її дії вистачає на увесь ранок, тому ви не почуватимете голоду до наступного прийому їжі.

Тут варто наголосити також на користі насіння льону. Воно є багатим джерелом клітковини, вітамінів і амінокислот, які не лише підтримують здоров’я всього організму, а ще й допомагають швидше схуднути.

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