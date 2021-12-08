Препарат для лікування туберкульозу вже зареєстрували в Україні

Препарат для лікування туберкульозу вже зареєстрували в Україні

Ліки призначені для тих пацієнтів, які мали низькі шанси на одужання через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу. ліки призначені для тих пацієнтів, які мали низькі шанси на одужання через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу.

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало інноваційний препарат для лікування туберкульозу Претоманід.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.За його словами, ліки призначені для тих пацієнтів, які мали низькі шанси на одужання через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу.

Як пояснили в МОЗ, застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4−5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати та з більш коротким терміном прийому.

Україна є п’ятою країною у світі, яка дозволила використання Претоманіду регулюючими органами та запроваджує сучасні підходи лікування стійкого до ліків туберкульозу.

Також читайте Туберкульоз виліковний: як правильно кашляти

У серпні 2020 року FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США)) схвалило застосування нового протитуберкульозного препарату Претоманід для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.

Україна закупила цей препарат на початку вересня 2021 року. Внаслідок проведеної закупівлі Претоманід зареєстровано в Україні за окремою процедурою реєстрації.

Читайте також: Віагра стала кандидатом для лікування хвороби Альцгеймера