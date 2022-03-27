Препарати левотироксину: кому та навіщо потрібно приймати

Препарати левотироксину: кому та навіщо потрібно приймати

Препарати левотироксину не захищають від радіоактивного випромінення чи хімічного забруднення.

Препарати левотироксину (наприклад, торгові назви Еутирокс, L-тироксин та інші) є гормональними препаратами, що використовуються пацієнтами із захворюваннями щитоподібної залози. Необхідність терапії препаратами має близько 2% дорослих українців, передає МОЗ.

Іншим такі ліки не потрібні, а їх вживання без призначення лікаря шкідливе для організму!

Препарати левотироксину не захищають від радіоактивного випромінення чи хімічного забруднення! Але хаотичне скуповування ліків може позбавити людей, яким потрібна гормональна терапія, можливості нормально продовжувати лікування.

МОЗ підготувало пам'ятку, кому та навіщо потрібно приймати препарати левотироксину, а також особливості приймання препаратів під час війни.

Важливо додати, що зараз в аптеках є препарати, що містять левотироксин, а саме:

Еутирокс, дозування 25, 50, 75, 100, 125, 150 мкг;

L-тироксин «Берлін Хемі», дозування 50, 75, 100, 125, 150 мкг;

L-тироксин «Фармак», дозування: 25, 50, 100 мкг.

За можливості рекомендовано приймати препарат, призначений лікарем. Але препарати можуть замінювати одне одного. Якщо у вас немає препарату, який ви зазвичай приймаєте, спробуйте знайти один із перерахованих. Важливо точно визначити дозування перед тим, як приймати ліки.

Нагадаємо, в аптеки почали відвантажувати:

L-тироксин у дозуванні 50 мг – 59 760 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 75 мг – 35 748 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 100 мг – 75 568 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 125 мг – 27 060 упакувань,

L-тироксин у дозуванні 150 мг – 15 048 упакувань.

Водночас, дистриб’юторами зі складів компанії «АСІНО» в аптечні заклади здійснюється доставка препарату «Еутирокс», який також містить дієву речовину левотироксин.



Отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних закладах можна за допомогою сервісу.

Нагадаємо, через ажіотаж, спричинений російськими воєнними діями, українці викупили в аптеках запаси препаратів, призначених для лікування захворювань щитовидної залози, зокрема медикаменти з діючою речовиною левотироксин.

МОЗ разом з партнерами та дистриб’юторами працюють над відновленням аптечного асортименту ліків для тиреоїдної терапії.