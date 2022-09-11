Кому та чому краще не спати в шкарпетках

Проблеми з опаленням та холодна зима змусить українців утеплюватись. Багато хто, щоб зігрітися, на ніч одягають шкарпетки. Але шкарпетки на ніч можуть не лише порушити сон, а й спровокувати проблеми зі здоров'ям. Розповідаємо, кому, при яких захворюваннях не бажано одягати шкарпетки у ліжко.
- Сон у теплих шкарпетках може призвести до розвитку інфекцій та спровокувати некроз.
- Насамперед не слід одягати шкарпетки на ніч тим, у кого порушено кровообіг. Йдеться про людей з атеросклерозом нижніх кінцівок. При цьому захворюванні кров не потрапляє до ніг. У людей з таким захворюванням порушено кровопостачання, через що захисні властивості шкіри ніг знижуються, в результаті можуть утворюватися і довго не гоїтися грибкові інфекції..
- Не можна спати в теплих шкарпетках людям із цукровим діабетом, оскільки при цьому захворюванні часто страждають судини. Ношення шкарпеток вночі для таких людей може призвести до незагойних інфекцій., а у найгіршому випадку — до гнійно-некротичних захворювань.
- Шкарпетки, які здавлюють шкіру, можуть впливати на нервову систему людини та створювати напругу, дискомфорт, що заважатиме спати.Для швидкого та комфортного засинання експерти рекомендують навпаки – висовувати ноги з-під ковдри.
Без наслідків зігріти ноги перед сном можна контрастним душем. Потрібно полити ступні по черзі гарячою та холодною водою.
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