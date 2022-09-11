Кому та чому краще не спати в шкарпетках

Проблеми з опаленням та холодна зима змусить українців утеплюватись. Багато хто, щоб зігрітися, на ніч одягають шкарпетки. Але шкарпетки на ніч можуть не лише порушити сон, а й спровокувати проблеми зі здоров'ям. Розповідаємо, кому, при яких захворюваннях не бажано одягати шкарпетки у ліжко.