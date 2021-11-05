Припиніть це робити, інакше ви отримаєте хворобу Альцгеймера

Два з основних факторів ризику хвороби Альцгеймера - це старіння і генетика, дві речі, з якими ви нічого не можете вдіяти. Але експерти кажуть, що ви можете знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, зберігаючи здоров’я свого мозку

Ось дещо з того, що ви повинні припинити робити якнайшвидше, аби тримати себе у формі.

Соціальна ізоляція

Самотність є основним фактором ризику розвитку деменції будь-якого типу, особливо хвороби Альцгеймера. У дослідженні, опублікованому в журналі Journals of Gerontology за 2020 рік, шведські вчені спостерігали за майже 2000 людьми протягом 20 років. Вони виявили, що люди, які повідомили, що вони самотні, в два з половиною рази частіше захворіли на хворобу Альцгеймера, ніж люди, які не були самотніми.

Недотримання якісного сну

Дослідження, опубліковане в квітні минулого року в Nature Communications, показало, що люди, які спали шість годин або менше на ніч у віці від 50 до 60 років, більш схильні до розвитку деменції.

Кількість і якість сну мають глибокий фізіологічний вплив на наше повсякденне мислення, пам’ять і настрій, а також на наш довгостроковий ризик когнітивного зниження та деменції.

Під час сну мозок очищається від сміття і скидає нейронні мережі. Фахівці радять спати по 7-9 годин.

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Відсутність фізичних навантажень

Вправи живлять мозок кров’ю і киснем, що є потужним засобом запобігання деменції. У дослідженні, опублікованому в журналі Neurology в липні минулого року, південнокорейські вчені відстежили 173 літніх людей, які мали ранні ознаки деменції, 27% з яких мали генетичний варіант, який схиляє людей до хвороби Альцгеймера. Використовуючи когнітивні тести, надані на початку дослідження, а потім через один і два роки, дослідники виявили, що люди, які були більш фізично активні, відчували менший спад когнітивних функцій, пов’язаних з генами.

Відсутність інтелектуального тренування розуму і пам'яті

Коли йдеться про мозок і старіння, у експертів є одне послання: використовувати його або втратити. У 2012 році дослідження, опубліковане в Journal of Alzheimer's Disease, показало, що у літніх людей активний спосіб життя, який визначається як участь у розумовій, фізичній або соціальній діяльності, затримує початок деменції в середньому на 17 місяців. Дослідники виявили, що люди, які займалися більшою кількістю з трьох видів діяльності, відчували більшу затримку початку деменції, ніж ті, хто брав участь у меншій кількості.

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Відсутність фруктів і овочів у раціоні

Декілька досліджень показали, що споживання вищого рівня флавоноїдів, природних сполук у фруктах та овочах, пов’язане зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Здається, вони зменшують запалення мозку, захищають клітини мозку від травм і підтримують навчання та пам’ять. Деякі продукти, багаті флавоноїдами, включають ягоди, цитрусові, зелені листові овочі, чай і темний шоколад.

Credits

Страх та негативне ставлення до старіння

Позитивне ставлення до старіння асоціюється з життям довше і кращим. У дослідженні, проведеному Беккою Леві, професором психології Єльського університету та провідним дослідником у галузі психології старіння, учасники, які мали позитивне самоуявлення про старіння, жили на 7,5 років довше і мали нижчий рівень хвороби Альцгеймера, ніж люди з більш негативними поглядами. І щоб подолати цю пандемію якнайменше, не пропустіть ці 35 місць, де ви найімовірніше підхопите COVID.

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