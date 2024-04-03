Пришвидшить розвиток однієї хвороби: вчені зі США розповіли, кому не варто вживати оливкову олію

Оливкова олія є природним джерелом корисних вітамінів і мінералів. Але останні дослідження показали, що її краще вилучити з раціону деяких людей.

Зокрема, в оливковій олії містяться вітаміни A, D, K, Е та одразу дві поліненасичені кислоти (омега-3 та омега-6), без яких людина не може обійтися. Вживання цього продукту позитивно впливає практично на всі системи організму – нормалізує вагу, сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину, покращує стан судин.

Однак як показало останнє дослідження вчених з Гарвардського університету, яке було опубліковане у виданні Harvard gazette, оливкова олія може бути небезпечною для онкохворих.

Ключовим елементом оливкової олії є олеїнова кислота, а вона, як показали результати дослідження, може спровокувати метастазування раку.

Як було виявлено вченими, злоякісні клітини накопичують саме з олеїнової кислоти захисну жирову оболонку і створюють її в лімфатичних вузлах. Це своєю чергою знижує захисні можливості нашого організму, що може стати причиною посиленого метастазування.

Водночас варто зазначити, що вживання оливкової олії не впливає на виникнення первинного раку.

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