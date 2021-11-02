Прийом антидепресантів знижує ризик госпіталізації з COVID-19 у людей із хронічними захворюваннями

Прийом антидепресанту знизив ризик госпіталізації пацієнтів з хронічними захворюваннями та ковідом.

Медики з Бразилії та Канади виявили, що прийом антидепресанту флувоксаміну на третину знижує ризик госпіталізації у людей з коронавірусом та хронічними захворюваннями.

Такі результати дослідники отримали у клінічних випробуваннях із 1497 учасниками. У групі плацебо госпіталізували 16% учасників, а у групі, яка отримувала антидепресант, 11% людей. Дослідження опублікували у The Lancet.

Щойно світ дізнався про коронавірус, науковцям довелося терміново розробляти схеми лікування. Вони намагалися застосовувати вже існуючі ліки, наприклад протималярійні препарати, які МОЗ потім виключило з рекомендацій щодо лікування ковіда. Проте деякі препарати, якими лікували до пандемії, виявилися цілком ефективним засобом терапії коронавірусної інфекції. Так дексаметазон для придушення запалення використовують досі.

Препарати, розроблені спеціально для лікування COVID-19

Ліки з'явилися згодом. Наприклад, моноклональні антитіла проти спайк-білка коронавірусу. Незважаючи на це, дослідники продовжують випробовувати ліки, які застосовували за інших хвороб, для терапії ковіда.

Бразильські та канадські вчені на чолі з Едвардом Міллсом (Edward J. Mills) з Університету Макмастера провели клінічні випробування антидепресанту флувоксаміну під час лікування ковіда. Цей препарат пригнічує зворотне захоплення нейронами серотоніну, а також є агоністом рецепторів сигма-1. Зв'язуючись із цими рецепторами, флувоксамін пригнічує запалення, оскільки знижує вироблення цитокінів. Проте ефект, який він чинить протягом ковіда, вивчався лише у невеликому дослідженні на 80 пацієнтів — у ньому флувоксамін запобігав госпіталізації. Команда Міллса вирішила підтвердити висновки колег на великій вибірці.

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У клінічних випробуваннях брали участь 1497 осіб (середній вік 50 років) із позитивним тестом на коронавірус. Крім цього, у всіх учасників були захворювання (цукровий діабет, хвороби серця), які збільшували ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби. Одночасно зі стандартним лікуванням ковіда 741 отримували антидепресант, а 756 пацієнтів — плацебо. За учасниками спостерігали протягом 28 днів та реєстрували всі випадки госпіталізації та смерті.

Виявилося, що у групі, яка отримувала антидепресант, госпіталізували менше людей, ніж у групі плацебо: 79 осіб (11%) та 119 осіб (16%) відповідно. Таким чином, прийом антидепресанту знижував ризик госпіталізації з ковідом (відносний ризик 0,68). Крім цього, у групі плацебо зареєстрували 12 смертей від COVID-19, а у групі флувоксаміну померла одна людина.

Дослідники звертають увагу на те, що вони проводили дослідження на невакцинованих людях, тому в майбутньому ще належить оцінити ефект прийому флувоксаміну на прогрес ковіда у вакцинованих людей.

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