Про це важливо пам'ятати: як часто потрібно змінювати зубну щітку — звичайну, електричну

Звичайно, всі ми знаємо, що не можна довгий час користуватися однією зубною щіткою. Але як зрозуміти, що пора її змінювати?

Саме регулярне чищення зубів якісною і чистою зубною щіткою є основою профілактики більшості захворювань ротової порожнини. Тому дуже важливо не забувати її змінювати.

Скільки разів на місяць потрібно змінювати зубну щітку

Олексій та Наталія Мухіни, які є власниками стоматологічної клініки "IDEALE" у Києві, на наше запитання про те, як часто потрібно змінювати зубну щітку, відповіли таке: "Зазвичай традиційна практика стоматології рекомендує звертатися до заміни щітки щонайменше раз у три місяці. Тут вже потрібно дивитись на її стан та власний розсуд. Хоча найкраще змінювати її частіше, адже все має свій термін, а особливо коли мова йде про здоров’я. Обирайте її за порадами власного стоматолога, який порадить яку краще обрати, тимпаче зараз вибір надзвичайно широкий".

Проміжок часу, на думку експертів, пов'язаний з типом вашої зубної щітки та навіть тим, якою саме технікою ви чистите зуби. Варто пам'ятати, що з часом на щетинках щітки осідають бактерії, які ви зчищаєте під час чищення ротової порожнини. Також на них може опинитися кров, слюна та інше сміття.

Як зрозуміти, що пора змінювати зубну щітку? Якщо ви помітили, що щетина почала наче "розповзатися" в різні боки — це перший сигнал про те, що прийшов час її замінити. Така щетина вже не може достатньо ефективно видалити наліт.

Як часто потрібно змінювати електричну зубну щітку

Стоматологи Олексій і Наталія Мухіни розповіли, як часто потрібно змінювати зубну щітку і як правильно чистити зуби / Фото: Фото з відкритих джерел

Ми вже розібралися, що звичайну зубну щітку потрібно змінювати раз на три місяці. А як же бути з електричною? Тим більше, що такий варіант все частіше обирають українці, адже він допомагає більш ефективно очищувати поверхню зубів за допомогою швидкого обертання та сильної вібрації. Стоматологи радять змінювати насадку до електричної щітки раз на три місяця, але якщо ви помітили, що її щетина зносилася швидке, краще не затягувати і купити нову.

Олексій та Наталія Мухіни також нагадали про те, як правильно чистити зуби: "Якщо ми говоримо про чищення зубів кожного дня, то як закон чи заповідь має бути двічі на день. Перед сніданком, а також перед сном. Адже так ми унеможливлюємо розвиток бактерій після вечері, а зранку — після пробудження. Тому будьте пильними та дотримуйтесь елементарних правил гігєни, а ще не забувайте проходити раз у пів року свого спеціаліста, який надасть влучні поради та допоможе запобігти глобальним проблемам".

Також не варто забувати, що стоматолога потрібно відвідувати раз на шість місяців для професійного очищення та огляду. Чому раз на півроку? Стоматологи клініки "IDEALE" нагадують, що "карієс у дорослої людини може розвиватись і зруйнувати зуб за 6-8 місяців. Якщо ми раз в пів року відвідуємо лікаря, то ми можемо на початковій стадії виявити цей карієс". Що ж стосується дітей, то їх потрібно приводити на огляд частіше — раз на три місяці.