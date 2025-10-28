Який обхват шиї вважається нормою для чоловіків і жінок / © ТСН.ua

Обхват шиї людини насправді є індикатором здоров’я. Коли йдеться про набір ваги, наша увага зазвичай зосереджена на животі та загальному об’ємі тіла. Однак шию не варто ігнорувати. Вона може дати важливі сигнали про стан організму. Відхилення її об’єму від норми може бути раннім попередженням про приховані проблеми.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

«Шия дає уявлення про те, скільки зайвого жиру у вашому тілі», — зазначив доктор, керівник курсу бакалаврської біохімії Кінгстонського університету в Лондоні Ахмед Елбедіві.

Який обхват шиї вважається нормою

Традиційно оцінку жирових відкладень проводять за допомогою індексу маси тіла (ІМТ). Проте цей метод не завжди точний для всіх (наприклад, для бодибілдерів). Тому вимірювання окружності шиї може слугувати додатковим цінним індикатором.

«Людина з товстою шиєю може мати високий рівень холестерину, жирову дистрофію печінки, діабет і високий кров’яний тиск. Їй потрібно спеціальне обстеження», — каже доктор, старший консультант лікарні Sir Ganga Ram Hospital у Делі Мохсін Валі.

Згідно з медичними стандартами, нормальні показники обхвату шиї такі:

для жінок: від 33 до 35 см;

для чоловіків: від 37 до 40 см

Чому товста шия — це погано

У спорті, як-от бокс чи регбі, міцна й товста шия може бути ознакою сильних м’язів. Але поза спортзалом товщина шиї, яка перевищує норму, часто вказує на накопичення вісцерального жиру, що є метаболічно активним і небезпечним для здоров’я.

Важливо зауважити, що жирові відкладення навколо шиї дають уявлення про надлишок прихованого жиру в організмі (вісцерального жиру), який впливає на рівень цукру, холестерину та артеріального тиску.

Проблеми зі здоров’ям, пов’язані з надмірною товщиною шиї

Метаболічний синдром

Товста шия може бути ознакою цього синдрому — комплексу порушень, що підвищує ризик розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Порушення сну

Надлишок жиру в цій області може спричиняти проблеми з диханням під час сну, наприклад, апное.

Підвищені ризики

Лікарі попереджають, що люди з товстою шиєю можуть мати підвищений рівень холестерину, жирову дистрофію печінки та високий кров’яний тиск.

Як правильно виміряти обхват шиї

Підготовка: станьте або сядьте прямо, дивлячись перед собою, не нахиляючи голову. Зніміть увесь одяг навколо шиї (хустки, шарфи, коміри) та приберіть довге волосся.

Розташування стрічки: обгорніть гнучку вимірювальну стрічку навколо шиї. Вона має проходити трохи вище ключиць спереду та на рівні нижньої частини гортані (кадика у чоловіків). Ззаду стрічка має лежати на найвищій точці м’язів шиї.

Вимірювання : переконайтеся, що стрічка щільно прилягає до шкіри, але не стискає шию і не врізається в неї. Стрічка має бути рівною, без перекручувань.

Зробіть нормальний вдих і видих: вимірювання проводьте у стані спокою.

Зафіксуйте значення в місці, де стрічка перетинається (нульова позначка).

Що робити

Замість паніки медичні фахівці радять зосередитися на комплексному оздоровленні: збалансоване харчування (багате на овочі, фрукти, бобові), регулярні фізичні вправи (кардіо та силові) та якісний сон. Це сприятиме загальному схудненню, зокрема й у верхній частині тіла.

Що означає, коли шия надто тонка

Незважаючи на те, що тонка й довга шия здавна вважалася естетично привабливою, надмірна тонкість також може бути сигналом про певні проблеми.

Потенційні причини надто тонкої шиї

Анемія

Це найпоширеніша причина, на яку вказують лікарі. Люди з цим діагнозом потребують корекції харчування, прийому заліза та вітамінів.

Додатковий шийний хребець

У деяких людей може бути вроджена аномалія — не сім, а вісім шийних хребців. У більшості випадків це не викликає проблем, але іноді може спричинити оніміння руки, якщо зайвих хребців більше одного.

Зоб

Це набряк або утворення на передній частині шиї, спричинене проблемами зі щитоподібною залозою. Зоб зазвичай не є болісним, але вимагає обов’язкового обстеження у фахівця.

Тож зверніть увагу на свою шию. Її обхват може стати простим і швидким орієнтиром для оцінки вашого метаболічного здоров’я та загального стану організму.

Увага! Ця інформація надається винятково з інформаційною метою і не є медичною порадою. Перед ухваленням будь-яких медичних рішень обов’язково проконсультуйтеся з кваліфікованим лікарем.

