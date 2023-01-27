Про які проблеми зі здоров'ям свідчить потяг до певних продуктів

Що може означати, якщо дуже хочеться певних продуктів, на що потрібно в такому разі звернути увагу, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Не завжди одержимість шоколадом чи бажання чогось солоденького свідчить про харчову розбещеність. Дуже часто харчові уподобання є сигналами, що зі здоров'ям не все гаразд. Таким чином тіло може натякати, що в організмі є дисбаланс вітамінів, поживних речовин та мікроелементів.

Прислухайтеся до свого організму, якщо вам постійно хочеться їсти такі продукти.

Шоколад

Постійне бажання вживати шоколад є однією з ознак хронічного стресу чи депресії. Згідно з багатьма дослідженнями, шоколад підвищує рівень серотоніну («гормону щастя»), дофаміну («гормону доброго самопочуття») та окситоцину («гормону кохання»), який виділяється під час обіймів, поцілунків та займань сексом. А найголовніше, завдяки вмісту магнію та теоброміну насолода знижує рівень кортизолу – «гормону стресу».

Жінки дуже часто хочуть шоколад під час місячних, тому що в какао міститься багато магнію: це саме той мікроелемент, який вавтрачається у великих кількостях разом із кров'ю.

Якщо жоден з перелічених вище пунктів вас не стосується, найімовірніше, вашому організму не вистачає магнію, хрому, вітамінів групи B та незамінних жирних кислот. Магній підтримує імунну систему, запобігає різноманітним запаленням, відіграє важливу роль у роботі нервової системи та впливає на якість кісток. Чим більший вміст какао в шоколаді – тим більше в ньому магнію.

Цукерки

Якщо «хочеться чогось солоденького», не поспішайте звинувачувати себе. Таке буває в напружені моменти, коли терміни горять, машина зламалася тощо. Цукор активізує центр вашого мозку та на певний час допомагає зосередитися на тому, що відбувається. Але споживання цукерок призводить до стрибків рівня цукру в крові, що веде до наступної цукерки.

А якщо все нормально, організм намагається сказати про дефіцит хрому, який «працює» у зв'язці з інсуліном, щоб полегшити всмоктування глюкози з крові до клітин тіла.

Постійна пристрасть до солодкого може бути симптомом першої стадії діабету.

Сир та кисломолочні продукти

Жадібність до цих продуктів може свідчити про розвиток остеопорозу, що супроводжується руйнуванням кісткової тканини. Лікарі б'ють на сполох – через те, що у знежирених продуктах майже не міститься кальцію, у багатьох жінок остеопороз дається взнаки вже в 40-50 років.

Якщо маєте проблеми з пам'яттю, труднощі з концентрацією уваги, то, як свідчать дослідження, саме люди із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності частіше відчувають потяг до сиру, ніж здорові.

Сир містить дуже багато кальцію, який підтримує здоров'я зубів, кісток, м'язів, серця та нервової системи. А для перероблення кальцію організмові потрібна достатня кількість вітаміну D. Обидві речовини одразу ж вступають у взаємодію, тому кальцій найкраще засвоюється саме з сиру.

М'ясо

Жага м'яса може бути викликана різноманітними причинами, точніше, нестачами – споживанням низької якості білка або взагалі його відсутністю, в разі вегетаріанства – нестачею в організмі основних мікроелементів, які містяться у тваринному білку, а це залізо, В12 та Омега-3. Можливо, організмові також не вистачає цинку, який відповідає за здоров'я шкіри, волосся й нігтів.

Бажання їсти м'ясо часто свідчить про низький гемоглобін, оскільки червоне м'ясо є джерелом заліза, і недивно, що в разі анемії вас тягне на м'ясне.

Печиво, макарони, хліб, рис

Продукти, багаті на вуглеводи, розщеплюються у крові на цукор. Тобто коли тягне на борошняне, ви просто хочете чогось солодкого.

Тяга до простих вуглеводів може свідчити про гіпоглікемію, коливання рівня цукру в крові та дефіцит хрому, що веде до постійної сильної втоми та швидкої стомлюваності.

Раптовий потяг до білого хліба часто є сигналом дефіциту азоту. Водночас азот важливий для зростання та розвитку організму, а також для синтезу білків.

Соління й солоне

Зневоднення часто маскується тягою до соленого. Сіль допомагає організмові утримувати воду, тому якщо потягнуло на солоне, можливо, ви п'єте недостатньо або швидко втрачаєте воду. Спробуйте випивати більше води і, можливо, тяга до солоного мине.

Пристрасть до солоної їжі може свідчити, що організмові не вистачає натрію, який важливий для нормальної роботи серця.

Багато солоних продуктів, як-от чипси, крекери, горіхи та сухарики ще й хрумтять. Саме коли ви нервуєте, хочеться ними похрумтіти. А на думку лікарів, хрумкі продукти допомагають впоратися зі стресом.

Різноманітні маринади, квашена капуста, мариновані огірки

Причиною може бути низька кислотність. Шлункова кислота перетравлює їжу, якщо ж її не вистачає, починаються здуття живота, закрепи тощо.

Гостра їжа

Чому у південних країнах люблять гостру їжу? Тому що спеції допомагають виділенню поту, а він, своєю чергою, охолоджує організм.

Бажання гострого може бути пов'язане з проблемами щитоподібної залози. В разі захворювань щитоподібної залози порушується обмін речовин. А речовина капсаїцин, яка міститься в червоному перці, допомагає прискорити метаболізм. Тяга до спецій – один із сигналів, що варто сходити до ендокринолога.

Морозиво

Як не дивно, любов до морозива може сигналізувати про проблеми зі шлунком. В разі печії або нудоти морозиво здатне заспокоїти роздратовану систему травлення. Під час приймання знеболювальних ліків, які здатні викликати подразнення на стінках шлунка, також дуже хочеться морозива.

Ще морозиво містить натуральний молочний цукор, який дає швидкий заряд енергії.

Смажена картопля або картопля фрі

Причина потягу до смаженої їжі – найімовірніше, дієта зі зменшеною кількістю жирів. Тож тілові стає вже однаково, звідки його брати – з корисної їжі чи ні. Щоб вирішити цю проблему, можна споживати більше «хороших» жирів.

Солодка газована вода

Найвірогідніше, вам потрібна енергія, кофеїн – наприклад, одна порція коли містить його 30 мг, а цього достатньо, щоб допомогти підбадьоритися.

Ще одна причина бажання – дефіцит кальцію. Як газуваний напій може вплинути на цей процес? Фосфорна кислота, що міститься в ньому, вимиває мікроелемент із кісток, щоб тіло змогло його засвоїти, однак як нескладно здогадатися, це шкодить кісткам і в довготерміновій перспективі призводить до раннього остеопорозу.

Читайте також: