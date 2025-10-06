Продукт, який рятує від раку кишківника: вчені поділилися відкриттям

Який продукт знижує ризик раку кишківника / © unsplash.com

Британський терапевт Амір Хан розповів Daily Mirror, що вживання нуту (турецького гороху) може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань та раку кишківника.

За словами лікаря, на відміну від багатьох інших продуктів, багатих на вуглеводи, нут не спричиняє різких стрибків рівня цукру в крові. Це робить його безпечним для людей із діабетом та тих, хто контролює глюкозу.

"Нут можна додавати у салати, супи, тушковані страви або використовувати як гарнір. Він багатий на калій і магній — мінерали, які підтримують серцево-судинну систему та сприяють нормалізації артеріального тиску", — підкреслив лікар.

Доктор Хан також зазначив, що завдяки високому вмісту розчинної клітковини нут допомагає полегшити симптоми синдрому подразненого кишківника. Регулярне вживання цього продукту може стати ефективною профілактикою колоректального раку.

Під час перетравлення нуту в організмі утворюється бутират — жирна кислота з потужними протизапальними властивостями, яка позитивно впливає на слизову оболонку товстого кишківника. Раніше проведені дослідження показали, що бутират здатний знижувати ризик виникнення злоякісних новоутворень.

Зверніть увагу! Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є закликом до будь-яких дій. За будь-яких проблем зі здоров’ям або сумнівів у власному стані рекомендується звернутися до кваліфікованого лікаря.