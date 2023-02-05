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Фрукт, споживання якого знижує ризик утворення тромбів та інсульту: ви будете здивовані

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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998
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Фрукт, споживання якого знижує ризик утворення тромбів та інсульту: ви будете здивовані

Фрукт, що знизує ризик інсультів

Який фрукт потрібно вести до свого раціону, щоб захистити організм від тромбів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Дослідження британських та італійських вчених довели здатність звичайних бананів захистити від тромбів.

Якщо з'їдати по одному банану зранку, в обід, на вечерю, ризик утворення тромбів та інсульту знижується на 21%.  Це відбувається завдяки тому, що організм отримує необхідну порцію калію, який  якраз і відіграє основну роль у зниженні ризику утворення тромбів. Як вважають експерти, якщо отримувати 1600 г калію на добу з бананами, чи іншими продуктами, що містять калій, можна знизити небезпеку виникнення інсульту на 21%

Крім запобігання тромбоутворення банани:

  • знижують кров'яний тиск, корисні для серця;
  • допомагають при печії, їх можна розглядати як природні антациди —  сполуки, що зв'язують кислоти. Тому банани корисні для шлунку;
  • містять багато заліза;
  • є джерелом енергії;
  • допомагають від депресій. Вони містять велику кількість триптофану, що перетворюється в серотонін в організмі, який в цілому покращує настрій;
  • полегшують запор. Достатню кількість харчових волокон, які є у бананах сприяють регулярним випорожненням;
  • заспокоюють нерви завдяки вмісту вітаміну В;
  • регулюють температуру тіла.

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Дата публікації
Перегляди
998
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