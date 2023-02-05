Фрукт, споживання якого знижує ризик утворення тромбів та інсульту: ви будете здивовані

Який фрукт потрібно вести до свого раціону, щоб захистити організм від тромбів, читайте в матеріалі ТСН.ua
Дослідження британських та італійських вчених довели здатність звичайних бананів захистити від тромбів.
Якщо з'їдати по одному банану зранку, в обід, на вечерю, ризик утворення тромбів та інсульту знижується на 21%. Це відбувається завдяки тому, що організм отримує необхідну порцію калію, який якраз і відіграє основну роль у зниженні ризику утворення тромбів. Як вважають експерти, якщо отримувати 1600 г калію на добу з бананами, чи іншими продуктами, що містять калій, можна знизити небезпеку виникнення інсульту на 21%
Крім запобігання тромбоутворення банани:
- знижують кров'яний тиск, корисні для серця;
- допомагають при печії, їх можна розглядати як природні антациди — сполуки, що зв'язують кислоти. Тому банани корисні для шлунку;
- містять багато заліза;
- є джерелом енергії;
- допомагають від депресій. Вони містять велику кількість триптофану, що перетворюється в серотонін в організмі, який в цілому покращує настрій;
- полегшують запор. Достатню кількість харчових волокон, які є у бананах сприяють регулярним випорожненням;
- заспокоюють нерви завдяки вмісту вітаміну В;
- регулюють температуру тіла.
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