Фрукт, споживання якого знижує ризик утворення тромбів та інсульту: ви будете здивовані

Який фрукт потрібно вести до свого раціону, щоб захистити організм від тромбів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Дослідження британських та італійських вчених довели здатність звичайних бананів захистити від тромбів.

Якщо з'їдати по одному банану зранку, в обід, на вечерю, ризик утворення тромбів та інсульту знижується на 21%. Це відбувається завдяки тому, що організм отримує необхідну порцію калію, який якраз і відіграє основну роль у зниженні ризику утворення тромбів. Як вважають експерти, якщо отримувати 1600 г калію на добу з бананами, чи іншими продуктами, що містять калій, можна знизити небезпеку виникнення інсульту на 21%

Крім запобігання тромбоутворення банани: